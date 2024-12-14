喜迎人口突破8萬！台中首座烏日「全民運動館」招商中

台中市烏日區人口突破8萬人，台中市斥資3.8億元打造的台中首座烏日「全民運動館」預計明年底完工，昨舉辦招商座談會，因場館近三鐵共構、有高鐵娛樂城規畫的高鐵站區旁，吸引業者踴躍參與。

主持招商會的運動局代理局長李昱叡說，市長盧秀燕重視運動發展，運動推展列施政重點，上任後率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，現有豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心興建中，並持續爭取資源挹注，台中首座「烏日全民運動館」也在興建中。

李昱叡說明，烏日區人口突破8萬人，外來人口持續增加，此案鄰近台中高鐵娛樂購物城，享有商業外溢效應，該場館建設經費達3.8億元，預計明年底完工，將遴選專業運動營運團隊，提供市民豐富完善的運動服務。

李昱叡指出，盧秀燕上任後，為打造台中成為酷運動、酷城市，除了現有營運中的朝馬、北區、南屯、長春、大里及潭子等6座國民及兒童運動中心以外，任內所開工的豐原、清水、太平、北屯國運及烏日全民運動館等5座場館。

運動局表示，烏日區全民運動館位於健行路及三榮九路交叉口，鄰近烏日林新醫院、高鐵台中站，以及未來的台中高鐵娛樂購物城，為地上4層空間及平面停車場，規畫兒童空間與設施、多功能教室、體適能健身中心、綜合多功能木地板材質球場。