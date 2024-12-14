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16米「毛怪耶誕樹」亮起來！台中復刻怪獸發電廠
台中耶誕嘉年華昨晚點燈，今年主題迪士尼皮克斯動畫電影「怪獸電力公司」，點亮舊台中火車站前廣場的16公尺高「毛怪耶誕樹」，市長盧秀燕說，系列活動到明年元旦，邀大家台中過耶誕。
「台中好甜，耶誕來電！」盧秀燕昨晚親自出席點燈。盧秀燕說，今年耶誕嘉年華擁有五大亮點，全台唯一「最毛、最怪」的耶誕樹、怪獸電力公司主題、角色燈飾分布展區更廣、耶誕市集和藝文表演，以及美食地圖。
盧秀燕指出，「台中好甜」是台中市耶誕嘉年華的獨創品牌，每年有不同主題。今年耶誕嘉年華3個燈區，從車站、綠川到柳川展出，點亮舊城區，今年取得迪士尼皮克斯「怪獸電力公司」授權，除有毛怪造型耶誕樹外，還有耶誕市集，展期20天，到明年1月1日。
此外，民政局在綠川民權路至民生路段、文化局在各大文化中心及場館、水利局在豐原3大燈區陽明大樓、軟埤仔溪及葫蘆墩圳、建設局在「台中國際會展中心」皆配合在昨晚同步耶誕點燈。
新聞局說，舊台中火車站前廣場每周五至周日，安排藝文表演，新聞局也推出了美食地圖，介紹了燈區附近的美食名店，可以透過台中通APP、燈會現場或台中捷運沿線輕鬆獲取。
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