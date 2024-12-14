台中跨業交流會30周年交接 攜市府寒冬送暖、拚經濟

台中市跨業交流會廣納近千名在地各行業企業主昨舉行聯合交接典禮，特別邀請宏恩基金會喜願家園願子樂團現場演出，號召會員寒冬送暖，為喜願家園2025圍爐尾牙捐款。

這場交接典禮，由經發局長張峯源、工商發展投資策進會總幹事黃于珊代表市長盧秀燕，頒贈感謝狀與聘書予卸、新任幹部，感謝會員為經濟發展的付出，現場齊聚500名會員一齊見證。

黃于珊說，跨業交流會會員現場慷慨解囊，經營者組率先喊出認桌10桌，鼓勵慢飛天使用音樂活出精彩人生，希望帶給慢性精神障礙者滿滿溫暖，為建構社會安全網盡心力。

黃于珊說明，跨業交流會由工策會在1994年輔導成立至今，感謝中小企業主在各自領域努力耕耘，為經濟發展打拚，協助台中在今年第3季勇奪6項經濟指標全國第一，創下連續14季拿下4項以上冠軍的好成績；今年「遠見雜誌」縣市總體暨永續競爭力調查「經濟與就業」面向，奪下六都進步最多肯定。

立法院副院長江啟臣說，台中產業以中小企業為骨幹，為台中奠定堅實的基礎，迎接新的一年，期許跨業交流會偕手市府及工策會，繼續拚經濟，朝「富市台中」目標前進。

立委楊瓊瓔說，市長盧秀燕積極推動「慶典經濟」，今晚耶誕嘉年華在舊台中火車站，綠川、柳川點燈、邀民眾把握耶誕佳節參觀、逛市集、賞美景，刺激消費、振興經濟。

張峯源說，台中購物節累積登錄金額突破263億元，送出的獎項及獎金是全國最大、最多，壓軸大獎是清水「日光森活」好宅，邀請民眾把握機會，就有機會成為好宅主人。