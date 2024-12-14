雨水太多影響生長結果差 彰化冬季葡萄大減產創新紀錄

今年彰化縣冬季葡萄開花結果遭遇夏末高溫、秋颱多風多雨，產量不到往年同期三成，創歷年新低紀錄，目前有行無市；埔心鄉農會預估下周起會有一批葡萄採收上市，產量也不多，若市況正常大概7天完售。

彰化縣葡萄收穫面積約1320公頃，其中約1200公頃種植巨峰葡萄，產地集中溪湖、埔心、大村等鄉鎮。葡萄分兩季生產，農民都會為早春到夏季結果的葡萄催芽，至於冬季葡萄多在埔心和大村兩鄉，溪湖鎮的產量很少。

埔心鄉路葡萄負責人黃俊仕今指出，早春到夏季的葡萄以溫室栽培為主，冬季葡萄幾乎露天生長，今年冬季葡萄開花結果期的雨水太多影響生長，結果狀況很差，產量不到往年同期三成，跟夏季葡萄相比只有一成產量，有些葡萄農無果可賣，或產量太少已經提前賣完。

大村鄉吳姓葡萄農表示，氣候變遷嚴重衝擊農業，梅雨和颱風都延後，早春到夏季的葡萄以前怕颱風，現在怕強降雨和暴雨，冬季葡萄生長期遇到的氣候以前還好，近年怕秋老虎飆高溫、秋颱接連來，已有不少老農放棄夏季催芽生產冬季葡萄，使冬季葡萄產量減少，再遇到氣候變遷的天災，就發生今年產量銳減的情形。

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，今年冬季葡萄受氣候影響而產量大減，農民分次催芽、分階段採收，第一階段果實有的「太醜」，農民即使採收也不好意思販售都自行吸收，賣相還可以的早就賣光，目前市售2.4公斤500元卻有行無市，第二階段果實下周起採收上市，據了解，賣相還不錯，但產量很少，最多賣7天，要買要快。