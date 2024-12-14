國防部欲收清水合作農場41公頃租地 農民抗議爭權益

台中市清水區多名農民昨天下午在清水合作農場召開協調會抗議軍方想收回土地，五十多名農民齊聚痛批國防部軍備局勝訴後，欺壓現有弱勢佃農，堅持應該保障合法的租賃關係，要求軍方拿出有誠意的解決辦法，如要收回農地至少應拿出公告現值的一成，給予補償金。軍備局中區工程營產處表示，未來會在符合法源下，將農民們的訴求帶回研議。

清水合作農場指出，現有佃農都是他們的祖先或阿公或曾祖父，從日治時期就持續耕種至今，光復後政府將大台中州產重新畫分，當時清水鎮部分公有土地劃歸軍方使用，一部分則畫給彰化縣政府，縣府再依375減租將53公頃的土地租給清水合作農場，清水合作農場再轉租給佃農（稱為場員），不少老農說，父祖輩在此耕作務農已達90年。

場長鄭明峰說，早年農民向軍方承租土地種水稻，1989年軍方片面毀約，說承租農民占用，沒有租賃關係，這次軍方官司勝訴後，國防部軍備局稱將收回海濱、武鹿、槺榔、中社等里約41公頃農地，承租戶有210戶，但過去多次協調會上，軍方只一句話要求承租農民就是「你們去告！你們去告！」

清水合作農場指出，軍方近來多次協調未果就對簿公堂，但農場多年來代管農地，每年向農民收租金，都會交給軍方，2010年軍方派人全面清查所有耕地，如今軍方在清水擁有龐大的耕地，但從不耕作，且耕地座落不管是住宅區還是農業區，根本沒有軍方計畫使用的目的，農民因而舉牌爭取保障合法租賃關係存在，「軍方應該是去打共匪，搶共匪的地，怎麼打壓台灣最弱勢的佃農？」