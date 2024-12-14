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地方采風／從霧社到清流 埔里地政出書見證歷史

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里地政事務所透過歷史地政資料，以不同角度重現霧社事件及土地制度變遷，出版「從霧社到清流的光與暗」。記者賴香珊／攝影
埔里地政事務所透過歷史地政資料，以不同角度重現霧社事件及土地制度變遷，出版「從霧社到清流的光與暗」。記者賴香珊／攝影

賽德克族頭目莫那魯道率族人壯烈抗日，國人耳熟能詳，卻罕見探討霧社事件與土地變遷關係，南投埔里地政事務所與文史工作者鄧相揚聯手，從歷史地政檔案中整理出版「從霧社到清流的光與暗」一書，以不同角度審視霧社事件及對原住民土地制度的影響。

埔里地政事務所指出，霧社事件抗日六社族人幾乎遭到滅族，餘生者被迫從霧社強遷至川中島，也就是仁愛清流部落集中看管，這段歷史相關資料不少，甚至被拍成影片，卻從未有人討論霧社重大史實事件與土地的關係。

埔里地政所與台灣打里摺文化協會合作，透過地政史實檔案、老照片等，從清代末年、日治時期至光復後原住民部落的土地制度與變遷，描述霧社事件餘生者被遷至清流部落的歷程。由打里摺文化協會祕書長鄧相揚操刀，完成「從霧社到清流的光與暗」一書。

鄧相揚說，部落土地原為共有制，霧社事件後，餘生者被迫從高海拔山地，遷移至中海拔的川中島，徹底改變了原住民社會與土地權關係。族人除了適應環境，更因日人嚴加看管，不允許狩獵，要求發展水稻經濟，使得土地從共有制變成個人所有，更在國民政府來台後，轉變成原住民保留地。

埔里地政所表示，「從霧社到清流的光與暗」將珍貴史料、照片及地政資料記錄保存，並從土地制度變遷探討賽德克族的影響，地政所也贈書給清流社區發展協會收藏，為歷史留下見證，更盼族人歷劫後邁向光明。

原住民 埔里 族人

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