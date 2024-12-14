台中電動車充電 明年元旦起收費

台中市電動車成長快速，超過1.1萬輛，停車占位和充電問題引發爭議。台中市議會昨通過試辦公有充電停車格停車、充電分開計費，明年元旦起實施。桃園市公有停車場充電樁原本免費，但也衍生占用，2年前加收充電收費，2023年改以實際度數收費。

台中市交通局表示，明年起停車在公有停車格，第1小時停車費免費，第2小時起按現場費率收費；充電費用慢充上限每度6至14元、快充上限每度7至17元，各場次核定費率不同。

交通局長葉昭甫說，充電停車格常遭占用，去年7月起充電格位，採累進費率收費，第1小時20元，第2小時起每小時40元，抑制占用奏效；有車主將充電槍拉到一般車格充電，今年8月迄今40件檢舉案，都依法開罰。

交通局表示，中市送審公有停車場收費自治條例修正案，但議員要求連同收費上限表送審，本會期來不及排入，明年將送審完成立法，在完成法規程序前，先從明年元旦起試辦停車、充電分離收費。

葉昭甫說，台中市充電樁到今年底設置達888支，各縣市慢充收費約在每度7至10元，快充約10到12元，台中市已制定收費上限，目前慢充有5種、快充有15種，由業者提報費率送審，現場應公告收費標準。

議員陳俞融說，充電槍應設置周延，並提高快充比率。議員江和樹說，他也是電動車主，按市場機制收費合理，但許多大樓沒設充電樁，籲市府增加公有充電樁。

桃園公有停車場共有209支快充、557支慢充，充電費率由委外業者自訂，但合約規範收費天花板，快充每度最高12元，一般每度最高9元。

桃園市交通局表示，充電樁費率將法制化，正擬定「桃園市公有充電專用車位及收費管理辦法」，費率上限暫時比照合約規範；未來占用充電車位將開罰，占用逾30分鐘者，裁罰600到1200元，另收取停車費，預計明年首季公告上路。