台中霧峰玄靈道院造福鄉里 市府贈匾「福澤佑民」

台中市霧峰區玄靈道院今舉辦建院40周年居安定邦消災植福大法會，以及寒冬送暖活動，致贈物資關懷霧峰區弱勢；副市長鄭照新代表市長盧秀燕到場參拜，並頒贈「福澤佑民」匾額，感謝廟方長年對地方的貢獻。

霧峰區玄靈道院主祀北極玄天上帝，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心。鄭照新說，廟方長期秉持玄天上帝德被萬民的濟世精神，多來年持續寒冬送暖、關懷弱勢學子等公益慈善及社會教化事業，善行義舉深獲地方肯定。

鄭照新指出，他今天代表市府與市民贈匾「福澤佑民」，感謝玄天上帝靈驗扶持地方、庇佑鄉里，也感謝主委蔡金源帶領全體幹部，協助市府從事救苦救難工作，致力推動慈善與教育文化服務，祝福玄靈道院神威顯赫、香火永傳。

民政局長吳世瑋說，玄靈道院主神北極玄天上帝，1933年從福建渡海來台，有90多年歷史，香火鼎盛，後受神諭指示，在霧峰舊正地段興建道院，如今廟貌巍峨，香火持續興旺，信徒滿天下。感謝廟方熱心公益，盼持續發揮宗教信仰安定人心、教化善良風俗及穩定社會的力量。

蔡金源說，今天的寒冬送暖活動，致贈霧峰區20個里民生物資，幫助弱勢族群度過寒冬，也感謝市府對玄靈道院的肯定與支持，能獲得贈匾，玄靈道院全體人員均備感殊榮，未來將持續秉持玄天上帝慈悲精神繼續為地方服務。