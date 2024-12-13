為耶誕樹主燈點燈 彰化縣長王惠美許願實現「孵出大巨蛋」

耶誕節即將到來，為了讓民眾感受到歡慶氛圍，彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬，聖誕樹主燈將展至明年2月16日，每天晚上5點30分至10點開燈。

王惠美扮演聖誕老公公，在活動現場，將縣精心準備耶誕小提燈發送給現場的小朋友，大家都樂不可支；小朋友更喜歡4隻佩佩豬，爭著合照，現場瀰漫著濃濃耶誕氣氛。

王惠美說，透過這次的聖誕節點燈活動，點亮彰化，也為縣民祈福，由教會牧師帶領大家一同禱告與詩歌演唱，在上帝的賜福及護庇下，彰化一定會好還要更好。

王惠美在耶誕中許願，希望邀請中信集團和味全集團能回到彰化，實現在高速公路彰化交流道附近特定區內的「孵大巨蛋」計畫。

王惠美強調，彰化交流道特定區的交通十分便利，鄰近國道 1 號、國道 3 號以及彰化火車站，非常適合成為未來發展的重要區域，未來打造屬於自己的棒球場或巨蛋，提振運動產業及演唱產業，讓彰化造就更多的就業機會及經濟效益，相信彰化未來一定會更好。