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為耶誕樹主燈點燈 彰化縣長王惠美許願實現「孵出大巨蛋」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影

耶誕節即將到來，為了讓民眾感受到歡慶氛圍，彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬，聖誕樹主燈將展至明年2月16日，每天晚上5點30分至10點開燈。

王惠美扮演聖誕老公公，在活動現場，將縣精心準備耶誕小提燈發送給現場的小朋友，大家都樂不可支；小朋友更喜歡4隻佩佩豬，爭著合照，現場瀰漫著濃濃耶誕氣氛。

王惠美說，透過這次的聖誕節點燈活動，點亮彰化，也為縣民祈福，由教會牧師帶領大家一同禱告與詩歌演唱，在上帝的賜福及護庇下，彰化一定會好還要更好。

王惠美在耶誕中許願，希望邀請中信集團和味全集團能回到彰化，實現在高速公路彰化交流道附近特定區內的「孵大巨蛋」計畫。

王惠美強調，彰化交流道特定區的交通十分便利，鄰近國道 1 號、國道 3 號以及彰化火車站，非常適合成為未來發展的重要區域，未來打造屬於自己的棒球場或巨蛋，提振運動產業及演唱產業，讓彰化造就更多的就業機會及經濟效益，相信彰化未來一定會更好。

縣府並邀請鹿東國小、民生國小與平和國小社團為民眾帶來熱情活力的熱舞表演及音樂饗宴，還有福興鄉元中社區、埔鹽鄉石埤社區及大村鄉田洋社區發展協會規劃系列熱鬧滾滾的聖誕歡樂演出，最後由教會牧師帶領大家一同禱告，共同為縣民祈福。

彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還搭配討兒童喜愛的4隻佩佩豬。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還扮演聖誕老公公送禮物給小朋友 。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立美術館廣場前布置高達10公尺的聖誕樹主燈，今天晚上由縣長王惠美主持點燈，還扮演聖誕老公公送禮物給小朋友 。記者劉明岩／攝影

朋友 王惠美

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