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台中耶誕嘉年華開幕點燈 怪獸電力公司主題吸睛

中央社／ 台中13日電
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供
台中耶誕以怪獸電力公司「幸福發電廠」為主題，燈光秀首度登場。圖／新聞局提供

台中耶誕嘉年華今天晚間開幕點燈儀式，台中市長盧秀燕表示，今年取得授權以電影「怪獸電力公司」為主題，有16公尺高毛怪耶誕樹、幸福發電廠，最毛最怪都在台中，邀民眾參與。

開幕點燈儀式在舊台中火車站前廣場舉行，今年以「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）為主題，台中市政府新聞局說，點燈地點分別在綠川、舊台中火車站前廣場毛怪耶誕樹與柳川幸福發電廠，還有毛怪蘇利文、大眼仔麥克．華斯基與阿布造型人氣耶誕燈飾。

至於中華民國棒球協會理事長辜仲諒有意願參與大巨蛋興建，盧秀燕接受媒體聯訪表示，台中大巨蛋議題對外公開，會做到公正透明，只要蓋得快、蓋得好、讓台中省錢，中市府都歡迎。

她說，目前正在準備相關計畫文件，一旦成熟就對外宣布，歡迎民間投資，不會限定對象，只要能有效率蓋出大巨蛋都歡迎。

大巨蛋 火車站

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