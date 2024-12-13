催生第2顆大巨蛋 辜仲諒有意願「蓋蛋」？ 市長盧秀燕這樣說

台灣在12強棒球賽奪冠掀棒球熱，球迷催生第2顆大巨蛋。台中市長盧秀燕今晚被問及對「中華棒協理事長辜仲諒有意願參與大巨蛋興建」的看法。盧秀燕說，只要蓋得快蓋得好，讓台中市省錢，我們都歡迎。

辜仲諒前天出席在台北舉辦的第40屆點燃生命之火全民愛心募款運動點燈活動時，被問及「會不會到台中蓋大巨蛋？」辜仲諒答，大家都要蓋蛋，這是好事情，對台灣棒球發展有幫助，是好事情。