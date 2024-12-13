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催生第2顆大巨蛋 辜仲諒有意願「蓋蛋」？ 市長盧秀燕這樣說

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報資料照片
台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報資料照片

台灣在12強棒球賽奪冠掀棒球熱，球迷催生第2顆大巨蛋。台中市長盧秀燕今晚被問及對「中華棒協理事長辜仲諒有意願參與大巨蛋興建」的看法。盧秀燕說，只要蓋得快蓋得好，讓台中市省錢，我們都歡迎。

辜仲諒前天出席在台北舉辦的第40屆點燃生命之火全民愛心募款運動點燈活動時，被問及「會不會到台中蓋大巨蛋？」辜仲諒答，大家都要蓋蛋，這是好事情，對台灣棒球發展有幫助，是好事情。

盧秀燕今晚出席2024台中耶誕嘉年華開幕點燈，盧在受訪時說，台中大巨蛋是對外公開，會做到公正透明，只要蓋得快、蓋得好、讓台中市省錢，我們都歡迎。目前正在準備相關的計畫文件，一旦成熟就會對外宣布，我們歡迎民間投資，但我們不會限定誰來投資，只要能達到我們的目的，有效率地蓋出大巨蛋，都歡迎。

中華棒協理事長辜仲諒11日簡短回應台灣是否該蓋第二顆大巨蛋，他說，這對台灣棒球發展有幫助，是好事情。記者曾吉松／攝影
中華棒協理事長辜仲諒11日簡短回應台灣是否該蓋第二顆大巨蛋，他說，這對台灣棒球發展有幫助，是好事情。記者曾吉松／攝影

大巨蛋 辜仲諒

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