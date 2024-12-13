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暴增至1.1萬輛...台中電動車「充電」114年元旦起收費

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市電動車數量快速成長，目前已超過1.1萬輛。圖／台中市府提供
台中市電動車數量快速成長，目前已超過1.1萬輛。圖／台中市府提供

台中市電動車逾1.1萬輛，充電格位出現占用亂象，市議會今通過試辦電動車停車費、充電以度計費分開收費，明年元旦起實施。交通局長葉昭甫說，台中市充電樁到今年底將設置達888支，明年起，電動車停車第一小時免費，第二小時起，依各停車場費率計費，充電費以度計價。

葉昭甫說明，過去因充電格位有遭車主充完電未離開占用情事，台中市從去年7月起充電格位，採累進費率收費，第一小時20元，第二小時起，每小時40元，抑制占用奏效。另有電動車車主將充電槍拉至一般車格充電，今年8月至12月10日，也接獲40件檢舉，市府也會派員加強巡邏。

葉昭甫指出，市府為符合公平正義原則，將電動車停車及充電收費分離，力拚明年完成「台中公有停車場收費自治條例」收費上限附表修訂，但在完成法規程序前仍有空窗期，明年元旦先試辦電動車收費。

他說明，台中市調查各縣市慢充收費約在每度7至10元，快充約10到12元，並訂有台中市公營停車場充電槍充電收費費率上限級距表，包括4種功率範圍，搭配5種台電電費，慢充有5種、快充有15種，再由業者提報，未來收費會做好收費方式公告

市議員陳俞融說，基於增加停車位周轉服務效率及使用者付費精神，避免部分電動車占用，她認同此次修法，但也要求市府要考慮將電動車充電槍設置位置周延，並調整電動車慢充多於快充比例不均問題。

市議員江和樹認為，他有開電動車，對於台中明年試辦電動車停車費、充電以度計費，他認為使用者付費，很合理，而且台中市訂有收費上限級距表，按市場機制合理收費；台中市電動車越來越多，但很多大樓住戶沒有辦理設充電樁，要求市府加速設置，盡速達成充電車格與一般車格比例1：10的目標。

台中市電動車數量快速成長，目前已超過1.1萬輛。圖／台中市府提供
台中市電動車數量快速成長，目前已超過1.1萬輛。圖／台中市府提供
台中市交通局長葉昭甫展示台中市電動車充電收費上限級距，明年元旦將試辦收費。記者趙容萱／攝影
台中市交通局長葉昭甫展示台中市電動車充電收費上限級距，明年元旦將試辦收費。記者趙容萱／攝影

台中市 電動

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