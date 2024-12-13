快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

台中電動車停車充電分開計價 114年元旦起試辦

中央社／ 台中13日電

台中市電動車停車格目前僅收停車費，明年1月1日起試辦充電費與停車費分開計價。交通局依照充電功率及台電電費，訂出收費費率的上限級距，力拚明年完成自治條例附表修訂。

台中市電動車數量目前已逾1.1萬輛，過去電動車停車僅需繳納停車費，不需負擔充電費，衍生許多停車亂象。市府去年7月實施累進收費，有效改善車位使用亂象。

交通局長葉昭甫今天接受媒體聯訪表示，為符合公平正義原則，電動車的停車與充電將分開計價，明年1月1日起試辦，市府也制訂收費的上限級距，避免業者喊價，收費上限加入自治條例附表後，會依照市場機制收費。希望明年可完成「台中公有停車場收費自治條例」收費上限附表修訂。

交通局以台電夏季尖峰電費評估各功率電動車，推出充電槍充電服務費收費標準級距，有4種功率、5種電價，收費上限級距為每度新台幣17元。

截至今年11月，交通局已經在公有停車場設置慢充406槍，快充4槍，預計今年底可增加383槍，快充95槍，累計共有888槍。若車主只停車不充電，市府將開罰新台幣600至1200元。

停車費 台中市 電動

延伸閱讀

台中藍線「獨立查證標」決標 委託第三單位為工程把關

台中YouBike本月突破1億人次 平均每日5萬8000多人次

台中電動車公用快充電樁僅100支現爭搶亂象 市府說話了

台中多元計程車破3700輛 線上叫車便利又環保

相關新聞

彰化二林鎮幼兒園娃娃車壞了 鎮農會當耶誕老人今送車

彰化縣二林鎮農會回饋鄉里，今捐贈1輛幼童專用交通車和1批紫外線殺菌器給鎮公所，鎮長蔡詩傑回贈感謝狀，並祝福鎮農會業績蒸蒸...

邊緣戶一家三口近200歲 彰化溪湖警發動關懷幫忙過好年

彰化縣埔心鄉黃姓單親媽媽打零工撫養兩名身障兒子，生活清苦，卻因名下有一幢房子不符合中低收入戶資格，溪湖警分局與志工隊、警...

彰化縣政府撥地又撥款千萬 開闢共融式公園交給埤頭鄉

彰化縣政府撥地又撥款興建埤頭鄉樂米公園，今舉行工程動土典禮，不但在埤頭鄉市價約7700萬元住宅用地開闢共融式公園，且率西...

彰化縣裝置121公尺「天眼」 露天焚燒難以遁形

為強化空汙取締成效，彰化縣環保局在溪州焚化廠121公尺高煙囪，裝設全縣最高的AI煙霧探測系統，取締露天焚燒，環保局指出，...

地方反對...彰化市長強調建火葬場決心不變 另覓用地建第三納骨塔

彰化市公所計畫在市立殯儀館後方以「藝術生命園區」為名規畫興建火葬場，遭地方抗爭，相關提案兩度送市代會審議均撤案收場，但市...

烏日知高圳步道橋梁損毀嚴重 周日起至明年春節前施工整修

由於烏日區知高圳步道引水橋及拱橋橋面老化，需進行橋板、扶手更換、鋼構除鏽等工程，台中市觀旅局宣布12月15日起至明年1月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。