彰化二林鎮幼兒園娃娃車壞了 鎮農會當耶誕老人今送車

彰化縣二林鎮農會回饋鄉里，今捐贈1輛幼童專用交通車和1批紫外線殺菌器給鎮公所，鎮長蔡詩傑回贈感謝狀，並祝福鎮農會業績蒸蒸日上，「二林鎮農會自謙第二，沒人敢誇超前。」。

二林鎮公所今在鎮立幼兒園舉辦捐贈典禮，蔡詩傑以大家長的身分帶領幼童歡迎新娃娃車開進來，來賓也陸續進場就坐，小朋友打擊中國鼓、揮大旗，揭開典禮序幕，鎮農會理事長莊萬恭、總幹事邱士平和常務監事陳光輝把娃娃車鑰匙交給蔡詩傑，小朋友在台下把二林鎮農會形容為「聖誕老公公」送禮物，許多人都忍不住笑了。

蔡詩傑表示，二林鎮立幼兒園生源來自二林區四鄉鎮，學區腹地廣大，交通接送更顯重要，因鎮立幼兒園配置的5輛幼童交通車即將汰換兩輛，鎮農會如及時雨捐贈1輛，減輕鎮公所財政負擔，鎮農會還捐贈48套紫外線殺菌器，能有效清潔幼兒園環境及器具，保護幼童健康，鎮公所十分感謝；眾所皆知二林鎮農會穩健，績效卓越，鎮公所祝福鎮農會業績繼續長紅。