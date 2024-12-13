彰化埤頭鄉樂米公園動土 打造稻田堡壘遊戲場

彰化縣埤頭鄉樂米公園今天動土，縣府指出，為打造一鄉鎮一特色公園，樂米公園以埤頭鄉知名的台稉九號米為發想，打造獨一無二的稻田堡壘遊戲場，成為大小朋友的休閒場所。

彰化縣府今天發布新聞稿指出，埤頭鄉樂米公園上午在埤頭鄉合興村舉行動土典禮，縣府指出，公園取名為樂米，靈感來自於埤頭鄉知名的台稉九號米，在公園內打造獨一無二的「稻田堡壘」遊戲場。

縣府指出，樂米公園主題遊戲場打造稻米豐收情境，公園入口處規劃樂米廣場，旁邊有外型與穀倉相似的旋轉穀倉遊戲，可提供攀爬及旋轉等不同體驗挑戰，廣場南側也設置可供成人使用的體能健身架，設施結合運動、攀爬、溜滑及擺盪，另設有盪鞦韆、攀爬設施等遊具。

縣府表示，樂米公園占地約500坪，鄰近住宅區，工期240日曆天，目標預計明年8月完工，透過公園整體設施改善及設置共融式遊具，營造米的遊樂場，提升幸福感，打造更好的運動休閒環境，成為生機蓬勃的公共空間，讓稻米陪孩童們一起歡樂玩。