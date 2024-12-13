邊緣戶一家三口近200歲 彰化溪湖警發動關懷幫忙過好年

彰化縣埔心鄉黃姓單親媽媽打零工撫養兩名身障兒子，生活清苦，卻因名下有一幢房子不符合中低收入戶資格，溪湖警分局與志工隊、警友會和義民村今都派員關懷，致贈慰問金等禮物，希望黃姓單親媽媽一家三口能衣食無虞度過年關。

溪湖警分局埔心分駐所警員蔡旻翰執行勤區查察勤務時，發現82歲黃姓婦人與59歲、55歲的身障兒子同住，張姓長子多年前車禍導致雙腳癱瘓，受傷後皮膚浮現大片紅疹，雙臂逐漸無力，迄今找不出原因，次子幼年發燒過度損及智力，兄弟二人都領有身障手冊。

黃婦兩個兒子的身障津貼不夠生活開銷、必須靠她打零工維持，經濟拮据。警方轉知義民村長徐劉惠蘇，村長想盡辦法申請中低收入戶資格都「請不過」，原來黃婦名下有一幢現在居住的房子，房子不能賣也不能當食物，警方和徐劉惠蘇分別向社福單位、張榮發慈善基金會申請急難救助紓困，也通報後援團體溪湖警分局志工協進會、溪湖警友辦事處共同援助。

溪湖警友辦事處主任許增鏞今致贈慰問金，先讓黃婦一家三口度過新年。許增鏞表示，黃婦母子3人之中1人高齡、兩人身障，家庭狀況真的不好，但願今慰問關懷能拋磚引玉，籲請更多善心人士關心這樣的邊緣戶。

溪湖警分局長蔡宏澤肯定員警積極任事，主動通報溪湖警友辦事處及轄區公益團體共同關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資，足為表率，警方希望殊發揮人飢己飢、人溺己溺的精神幫助更多弱勢族群。