她發現照服員找不到輪椅 促成秀傳醫院獲捐70台輪椅

彰化秀傳醫院一名照服員因院內輪椅不足，四處尋找時，被照服員經理及石豐獅子會獅友黃麗姬發現，促成石豐獅子會今天慷慨捐贈70台輪椅給秀傳醫院，由院長馬旭代表接受，強調可大幅改善醫院服務條件，提升病人就醫品質。

秀傳醫院表表示，當時獅友黃麗姬觀察到秀傳醫院輪椅不足，造成照服員為了找輪椅費時費日，尤其在尖峰時段，輪椅短缺導致病人需要更長的等待時間才能接受妥善照護，影響病人就醫，因此聯繫石豐獅子會長劉美嬿尋求協助，劉美嬿了解情況後，迅速積極展開愛心募集，最終成功募到70台全新輪椅捐贈。

輪椅捐贈儀式今天在秀傳醫院舉行，石豐獅子會、國際獅子會300C2區總監孫永良與彰化秀傳醫院的代表共同出席，劉美嬿表示，希望這些輪椅能為病人及醫護人員帶來實質的幫助，提供醫療服務品質，更希望能拋磚引玉，呼籲大眾讓愛心繼續延續下去。

彰化秀傳醫院長馬旭致詞時說，這場輪椅捐贈活動象徵著醫療機構與社會團體攜手合作的力量，每一台輪椅，都是一個行動的希望；每一次捐贈，都是社會溫暖的縮影。