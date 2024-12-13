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台東故事館重新開幕 首檔主題展覽「慢熟臺東」

中央社／ 台東縣13日電

台東故事館今天重新開幕，首檔主題展覽「慢熟臺東」，縣長饒慶鈴說，這座承載著歷史記憶的建築，不僅是台東藝文發展核心場域，更將成串連在地文化與未來創意的重要樞紐。

饒慶鈴下午在開幕儀式中致詞表示，台東故事館過去是台東地政事務所，承襲日治時期建築風貌，是一座見證歷史變遷的重要文化空間。經過重新規劃與活化，故事館將轉型為多功能複合式藝文場域，未來將舉辦主題策展、藝文展演、工作坊與講座等多元活動，帶給居民與旅客豐富的藝術文化體驗。

此外，更將作為2026年台東博覽會的資訊中心，提前傳遞博覽會核心理念，並結合旅遊服務中心、伴手禮店及微型策展等設計，打造出充滿創意與活力的互動體驗場域，為在地文化與旅遊注入全新亮點。

台東縣政府文化處表示，為慶祝開幕，故事館隆重推出首檔主題展覽「慢熟臺東」，以台東特有的「慢」生活氣質為核心，從「人物」、「物產」與「自然」三大脈絡切入，展現台東緩慢熟成的動人之美。

特別打造的物產空間，匯聚台東1市、2鎮、13鄉的特色物產，並設置多個沉浸式互動展區，邀請民眾融入展場氛圍，細細品味與這片土地之間的深厚情感。展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一場心靈的旅行，帶領大家深入體驗台東的質樸與細膩，引發對在地文化的共鳴。

台東 建築

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