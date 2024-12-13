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彰化縣政府撥地又撥款千萬 開闢共融式公園交給埤頭鄉
彰化縣政府撥地又撥款興建埤頭鄉樂米公園，今舉行工程動土典禮，不但在埤頭鄉市價約7700萬元住宅用地開闢共融式公園，且率西南角之先公園內設置各式鞦韆，大人可在這裡休閒健身，小朋友來此處玩遊具。
埤頭鄉樂米公園位在鄉立幼兒園、埤頭消防分隊、埤頭鄉長照大樓的中間，面積約510坪，市價每坪約15萬元，地主縣政府開闢公園，未來交給鄉公所管理，埤頭鄉地方都感謝縣政府，今動土典禮埤頭鄉公所、鄉代會、鄉農會、老人會等社團和各級民代逾百人參加，場面熱鬧。
縣長王惠美說，縣政府打造一鄉鎮一特色公園，埤頭鄉樂米公園的名稱以埤頭鄉知名「台稉九號米」發想，取「Love 米─樂米」當作公園名稱，設計埤頭鄉獨一無二的「稻田堡壘」遊戲場，縣政府在縣議長謝典林、全體議員支持預算下，撥1180萬元並已發包興建樂米公園，工期240日曆天，預計明年8月完工，希望如期如質完工，提供成人舒適運動設施及兒少快樂遊戲的空間。
埤頭鄉長杜懿彩感謝縣政府愛護埤頭鄉，斥資千萬元興建公園。縣議員李俊諭代表縣議員吳錦潭、李浩誠等各級民代發言，肯定縣長王惠美有魄力會建設。
縣政府城觀處指出，彰化縣共融公園陸續完工啟用，目前八卦山大佛綠地森呼吸園區、彰化延平公園、彰化三和公園、田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、社頭交通公園、溪湖中央公園、二林鎮和平公園兒童遊戲場，平日傍晚或假日都很多民眾使用，未來埤頭鄉樂米公園完工後，也期待親子多一個休憩空間。
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