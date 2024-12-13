地方反對...彰化市長強調建火葬場決心不變 另覓用地建第三納骨塔

彰化市公所計畫在市立殯儀館後方以「藝術生命園區」為名規畫興建火葬場，遭地方抗爭，相關提案兩度送市代會審議均撤案收場，但市長林世賢強調一定會再提案。市公所另覓用地規畫興建第三納骨塔，以解決塔位即將不足問題。

彰化縣目前是各縣市唯一沒有火葬場的縣市，在彰化市計畫在市立殯儀館後方規畫「藝術生命園區」興建火葬場，因民眾抗爭及市代會多數代表反對，市公所已兩度撤案，彰化縣政府也規畫在芳苑鄉興建火葬場，市公所此次定期大會未再提案，被懷疑市公已打消興建火葬場計畫。

不過，林世賢強調，樂見縣府在芳苑規畫興建火葬場，但北彰化仍有需求，而以芳苑路途並不比鄰近的台中市及南投縣火葬場近，加上已有反對彰化亡者前往火化的聲音，因此彰化市仍有建火葬場的需求與計畫。

由於墓地不足，且火葬幾乎取代土葬，因此公私納骨塔林立，提供塔位需求。彰化市目前有第一及第二納骨塔，均緊鄰彰化市立殯儀館，其中，最早興建的第一納塔共有19276個塔位已全部使用，市公所再興建的第二納骨塔則有36000個塔位，到目前也使用過半，預期7到8年即會用完。

市長林世賢說，為因應未來塔位需求，市公所正規畫興建第三納骨塔，將選擇既有殯葬用地進行評估，選擇最適合地點興建。

林世賢強調，殯葬設施不應該陰森森的，應該融入藝術、休閒等元素，並朝開國際標再結合本土建築師，興建成為地標，甚至可以成為民眾拍婚紗及打卡的景點，市公所規畫的「藝術生命園區」就是這個理念，未來的第三納骨塔，也是一樣也會因應時代潮流，規畫有樹葬區。