快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

地方反對...彰化市長強調建火葬場決心不變 另覓用地建第三納骨塔

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市第二納骨塔提供的塔位再5到7年，即會用滿，市公再將另覓適合殯葬用地興建第三納骨塔。記者劉明岩／攝影
彰化市第二納骨塔提供的塔位再5到7年，即會用滿，市公再將另覓適合殯葬用地興建第三納骨塔。記者劉明岩／攝影

彰化市公所計畫在市立殯儀館後方以「藝術生命園區」為名規畫興建火葬場，遭地方抗爭，相關提案兩度送市代會審議均撤案收場，但市長林世賢強調一定會再提案。市公所另覓用地規畫興建第三納骨塔，以解決塔位即將不足問題。

彰化縣目前是各縣市唯一沒有火葬場的縣市，在彰化市計畫在市立殯儀館後方規畫「藝術生命園區」興建火葬場，因民眾抗爭及市代會多數代表反對，市公所已兩度撤案，彰化縣政府也規畫在芳苑鄉興建火葬場，市公所此次定期大會未再提案，被懷疑市公已打消興建火葬場計畫。

不過，林世賢強調，樂見縣府在芳苑規畫興建火葬場，但北彰化仍有需求，而以芳苑路途並不比鄰近的台中市及南投縣火葬場近，加上已有反對彰化亡者前往火化的聲音，因此彰化市仍有建火葬場的需求與計畫。

由於墓地不足，且火葬幾乎取代土葬，因此公私納骨塔林立，提供塔位需求。彰化市目前有第一及第二納骨塔，均緊鄰彰化市立殯儀館，其中，最早興建的第一納塔共有19276個塔位已全部使用，市公所再興建的第二納骨塔則有36000個塔位，到目前也使用過半，預期7到8年即會用完。

市長林世賢說，為因應未來塔位需求，市公所正規畫興建第三納骨塔，將選擇既有殯葬用地進行評估，選擇最適合地點興建。

林世賢強調，殯葬設施不應該陰森森的，應該融入藝術、休閒等元素，並朝開國際標再結合本土建築師，興建成為地標，甚至可以成為民眾拍婚紗及打卡的景點，市公所規畫的「藝術生命園區」就是這個理念，未來的第三納骨塔，也是一樣也會因應時代潮流，規畫有樹葬區。

火葬場 納骨塔

延伸閱讀

棒球／彰藝校友游竣宥入選中信兄弟隊 高二生黃靖智入選亞青中華隊

彰化縣藍綠初估6人將選下屆縣長 邱建富率先有起手式

歌劇導演曾道雄11/30返鄉音樂會 獻演「彰化頌歌」

彰化扇型車庫鐵道園區盼成國際景點 地方促交通部挹注推動

相關新聞

地方反對...彰化市長強調建火葬場決心不變 另覓用地建第三納骨塔

彰化市公所計畫在市立殯儀館後方以「藝術生命園區」為名規畫興建火葬場，遭地方抗爭，相關提案兩度送市代會審議均撤案收場，但市...

烏日知高圳步道橋梁損毀嚴重 周日起至明年春節前施工整修

由於烏日區知高圳步道引水橋及拱橋橋面老化，需進行橋板、扶手更換、鋼構除鏽等工程，台中市觀旅局宣布12月15日起至明年1月...

台中耶誕嘉年華今晚點燈「螢光綠川」森林螢火蟲好浪漫

台中迎耶誕！2024台中耶誕嘉年華今晚點燈，不讓綠川、柳川及台中火車站耶誕燈飾專美於前，水利局在南區綠川興大段（學府路至...

食食刻刻與愛同行 頂新和德捐助食公益愛無限

彰化縣頂新和德文教基金會透過「食食刻刻與愛同行食公益」計畫，協助全台公益團體服務弱勢族群，邁入第十屆，基金會訪視超過70...

雙線齊發 台灣好行八卦山線通車

台灣好行八卦山線昨通車，南投縣長許淑華在名間鄉受天宮迎接首發遊客，該線分從台中、彰化高鐵站發車，採「雙線齊發」直達南投，...

廣角鏡／螢光綠川點亮台中 耶誕嘉年華登場

台中市政府辦理「2024台中耶誕嘉年華」，在台中綠川、柳川、台中車站等地，裝置繽紛燈飾，今晚將由市長盧秀燕在車站廣場主持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。