烏日知高圳步道橋梁損毀嚴重 周日起至明年春節前施工整修
由於烏日區知高圳步道引水橋及拱橋橋面老化，需進行橋板、扶手更換、鋼構除鏽等工程，台中市觀旅局宣布12月15日起至明年1月15日止封閉，修繕沿線橋梁，並對已開裂的混凝土橋台噴漿處理，提供遊客更加安全的登山品質。
台中觀旅局表示，知高圳興建於日治時期，水源取自筏子溪溪水，是台中南屯、烏日及大肚的農田重要灌溉水源，知高圳步道係依附其建置，由枕木鋪設完成的知高圳步道，位於烏日區與大肚區間，就在成功嶺、舊旭光國小籃球場旁，步道往返路程約6公里，步道入口至好漢坡頂峰學田山高低落差僅約80公尺，原本不需耗費太多體力即可輕鬆走完全程。
局長陳美秀說，為提供更安全、優質與友善的登山環境，此次引水橋及拱橋，將更換橋面板、扶手，並做鋼構除鏽及將開裂的混凝土橋台噴漿處理，施工時將拆除橋面板，故無法提供遊客通行，封閉期間為了自身安全切勿闖入，市府也會加速趕工，盡量縮短步道封閉時間，也呼籲登山遊客配合施工改走其他優質步道，造成不便，尚請見諒。
烏日區知高圳相關步道封閉施工日期，自今年12月15日起至明年1月15日，請遊客暫時不要前往，會盡快趕在明年農曆春節前完工，最新資訊請上https://www.tourism.taichung.gov.tw。
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