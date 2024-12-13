台中耶誕嘉年華今晚點燈「螢光綠川」森林螢火蟲好浪漫

台中迎耶誕！2024台中耶誕嘉年華今晚點燈，不讓綠川、柳川及台中火車站耶誕燈飾專美於前，水利局在南區綠川興大段（學府路至忠明南路）也有「螢光閃閃」主題耶誕燈飾，每天下午5時30分至晚間10時亮燈，展出至明年元旦，歡迎民眾打卡拍照。

水利局說，綠川興大段自完工啟用以來，獨特的工程設計和景觀規畫，屢次榮獲國內各項大獎。白天，複層林間是親子遊樂去處；夜晚，為迎耶誕，耶誕燈飾具螢光效果，河道欄杆上掛滿了不同色調的冰條燈，打造暖白燈、粉白燈、彩色燈及藍白燈等4個燈光區，燈光映照河面上，營造出宛如森林中滿布螢火蟲的浪漫景象。

水利局指出，此次燈飾設計結合了綠川改善後的水環境空間特色，透過夜晚的燈光效果，讓民眾體驗白天和夜晚截然不同的景觀感受。