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台中耶誕嘉年華今晚點燈「螢光綠川」森林螢火蟲好浪漫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供

台中迎耶誕！2024台中耶誕嘉年華今晚點燈，不讓綠川、柳川及台中火車站耶誕燈飾專美於前，水利局在南區綠川興大段（學府路至忠明南路）也有「螢光閃閃」主題耶誕燈飾，每天下午5時30分至晚間10時亮燈，展出至明年元旦，歡迎民眾打卡拍照。

水利局說，綠川興大段自完工啟用以來，獨特的工程設計和景觀規畫，屢次榮獲國內各項大獎。白天，複層林間是親子遊樂去處；夜晚，為迎耶誕，耶誕燈飾具螢光效果，河道欄杆上掛滿了不同色調的冰條燈，打造暖白燈、粉白燈、彩色燈及藍白燈等4個燈光區，燈光映照河面上，營造出宛如森林中滿布螢火蟲的浪漫景象。

水利局指出，此次燈飾設計結合了綠川改善後的水環境空間特色，透過夜晚的燈光效果，讓民眾體驗白天和夜晚截然不同的景觀感受。

水利局說明，水利局以「水安全、水環境、水文化」為核心理念，持續推進結合永續與環境教育功能的水利建設，打造更宜居的大台中地區，歡迎民眾一起來南區綠川興大段走走拍照。

台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供
台中市迎耶誕，「螢光綠川」美景。圖／台中市政府提供

水利局 燈飾 綠川

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