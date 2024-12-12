說好的5分鐘？台中大甲站跨橋緊急按鈕實測 警27分鐘到

台中市議員楊啟邦今質詢，大甲火車站跨站天橋梯間被遊民占用，學生安全成隱憂。警方號稱按跨橋上的緊急按鈕能在3到5分鐘趕到，他昨還實測，結果警方在近27分鐘趕到，批「大落漆」；警察局長李文章答詢，會去了解原因。

李文章說明，警方絕對重視民眾安全，會了解當天在地警員是否有其他案件偵辦，以致27分鐘後才趕到現場，另會配合社會局勸導遊民。

楊啟邦說，4年前市府斥資逾千萬，打造人行跨越橋貫通前後站，但近來跨站天橋竟淪為遊民住所，有遊民長期進駐，不但隨處便溺，更打地鋪，在地民眾多次反映，甚至有人反映遊民會騷擾落單的學生，卻始終未能處理，不少家長擔心學童上下學跨橋穿越前後站有安全隱憂，只能每天陪上下學。

楊啟邦指出，他曾向警方反映遊民及人行跨橋安全問題，警方只說有演練，橋上有緊急按鈕，若有人按鈕能在3至5分鐘就趕到；他昨晚到天橋上實測，結果足足等了快27分鐘，才有員警趕來，萬一真有狀況發生根本「來不及了」，警方反應根本「大落漆」。

楊啟邦說明，昨晚抵達的員警說明，因處理鬥毆事件才較慢抵達，但希望警方重視天橋上的遊民問題，更不希望演練只是表演給民眾看而已，應真正解決問題。