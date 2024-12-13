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食食刻刻與愛同行 頂新和德捐助食公益愛無限

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
頂新和德文教基金會食公益計畫，支持蕪菁愛家園關懷協會推廣食農教育。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會食公益計畫，支持蕪菁愛家園關懷協會推廣食農教育。圖／頂新和德文教基金會提供

彰化縣頂新和德文教基金會透過「食食刻刻與愛同行食公益」計畫，協助全台公益團體服務弱勢族群，邁入第十屆，基金會訪視超過70家公益團體，協助身障者、獨老、偏鄉兒童，彰化縣蕪菁愛家園關懷協會還結合在地產業開發「彰化建縣300周年金好禮」，讓協會自力更生。

「食公益」計畫透過經費補助及培力課程從旁協助公益團體，已有超過370萬人次身障者、獨老、偏鄉兒童獲計畫受惠，也希望拋磚引玉，讓愛無限放大。

彰化縣蕪菁愛家園關懷協會透過多元課程與產品代工等形式，提供學員職業訓練以及工作機會，連續兩年入圍「食公益」計畫。

蕪菁愛家園關懷協會督導巫美玲說，她在協會開設「憨直人小作所」，草創期就因緣際會到彰化縣永靖鄉，常見心智障礙者遊蕩，她說服家長帶來小作所，讓心智障礙學員開始豐富人生。

巫美玲說，為讓學員更融入社區生活，協會承攬包裝代工，學員專注工作的模樣也打動許多人，更為協會增加財源。今年協會還與協作單位合作推出「彰化建縣300周年金好禮」，禮盒包括社頭鄉在地廠商所做的襪子、埤頭鄉農會所栽種的台梗9號米等，成為彰化特色伴手禮。

頂新和德文教基金會也觀察到協會需求，每逢有大型活動，就邀請小作所前來擺攤。巫美玲說，非常珍惜這些機會，透過擺攤不只訓練學員能力，還能讓民眾對於心智障礙者有更多了解和接納。

偏鄉 身障者 農會

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