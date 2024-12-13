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雙線齊發 台灣好行八卦山線通車

聯合報／ 記者江良誠黃羿馨／連線報導
台灣好行八卦山線昨天通車，南投縣長許淑華（中）到受天宮迎接遊客，盼帶動南投市、名間鄉觀光發展。圖／南投縣政府提供
台灣好行八卦山線昨天通車，南投縣長許淑華（中）到受天宮迎接遊客，盼帶動南投市、名間鄉觀光發展。圖／南投縣政府提供

台灣好行八卦山線昨通車，南投縣長許淑華在名間鄉受天宮迎接首發遊客，該線分從台中、彰化高鐵站發車，採「雙線齊發」直達南投，盼帶動觀光；新竹市府以10輛電動公車，打造全電動公車營運的「先導公車」路線，昨啟用，串連新竹車站、高鐵、生醫園區等節點。

台灣好行八卦山線昨天通車，南投縣長許淑華在受天宮站迎接首發遊客。許說，台灣好行八卦山線較特殊，分兩線從台中、彰化高鐵站出發，沿線經中興新村、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠、猴探井等景點，可望帶動八卦山旅遊熱潮。

另，縣府在受天宮旁建「松嶺之星」高空景觀塔，預計明年底完工，八卦山線通車，為該處觀光亮點鋪路。

新竹市政府則以10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線，昨在陽明交大辦啟用典禮。後續將與巡迴巴士紅、橘線整併，搭配182公車，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點。

先導公車搭載先進駕駛輔助系統，包含前方防碰撞預警、車道偏移警示、車道維持輔助、行車盲點偵測等系統，也採低地板車型，無障礙斜度板方便年長者、輪椅族使用；車上設無障礙席位、專用下車鈴。

竹市府指出，先導公車上路後將配合182路公車共同調度，班距從40分鐘縮短為20分鐘，也會納入桃竹竹苗通勤定期票優惠範圍，最便宜只要288元就可搭到飽。

公車 台灣好行 新竹 許淑華 陽明交大

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