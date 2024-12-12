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締結日本姊妹市宮崎縣 盧秀燕：推廣台中鍋烤節+宫崎牛
台中市今與日本宮崎縣締結姊妹市，這也是台中市第一個日本姊妹市。市長盧秀燕說，期待深化台日情誼，共創榮景；她還開心提議，宮崎牛是日本知名和牛，台中有鍋烤節，未來可互相結合、推廣。
盧秀燕今與日本宮崎縣知事河野俊嗣共同簽署姊妹交流縣市協定。盧秀燕先以日語自我介紹，歡迎河野俊嗣、議長濵砂邀宮崎縣10多名議員、企業代表，籌組40多人的大型代表團蒞臨台中。
盧秀燕說，宮崎縣成為台中市在日本締結的第1個姊妹市，也是在全世界第43個締盟的國際城市。市府今特別邀請台中市議會正副議長、議員、立委等各界代表出席交流，可見推動兩地友好交流深獲雙方府會及人民共識支持，期待雙方未來攜手合作，深化觀光、產業、文化藝術、教育、運動等領域的交流發展，共創兩市榮景。
盧秀燕指出，台中與宮崎交流已久，都有日南車站，去年締結姊妹車站，兩地也均發展棒球；她還開心提議，宮崎牛是日本知名和牛，台中有鍋烤節，未來可互相結合、推廣，並笑稱，兩地的吉祥物宮崎犬「MU CHAN」與石虎家族「樂虎」未來可以「姊妹」相稱，代表兩地緊密的姊妹市友誼。
河野俊嗣說，他是三鐵愛好者，也擁有出身台中的自行車大廠捷安特的自行車，對台中市有不同情感，宮崎縣僅百餘萬人口，能跟人口近300萬的台中市締結姊妹市深感榮幸，期盼未來兩地關係能「鴻圖大展」。
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