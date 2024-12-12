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影／彰化元旦升旗將移師鹿港 耶誕點燈明縣立美術館佩佩豬登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府將於明晚在彰化縣立美術館前廣場舉辦耶誕主燈點燈活動，目前正進行試燈，已有民眾搶先去拍照。記者林宛諭／攝影
彰化縣府將於明晚在彰化縣立美術館前廣場舉辦耶誕主燈點燈活動，目前正進行試燈，已有民眾搶先去拍照。記者林宛諭／攝影

今年已到倒數時刻，彰化縣政府明年元旦升旗活動將移師到鹿港鎮立體育場舉行，並將搭配公益園遊會、二手玩具市集等活動一起迎接新年度；而縣府也將於明晚在彰化縣立美術館前廣場舉辦耶誕樹主燈點燈活動，讓大家更有濃濃歲末耶誕味。

彰化縣政府2025年的元旦升旗活動將在鹿港鎮立體育場舉行，今年除了升旗和踩街活動，也融合永續環保理念舉辦公益園遊會、二手玩具市集、傳統文化體驗、再生創意改造等活動，鼓勵家長和小朋友整理家中二手玩具帶來交換，幫玩膩或將淘汰的玩具找一個新家。

而民眾若全程參加踩街，並於鹿港新祖宮、鹿港公會堂快閃後，可將照片打卡上傳FB、IG或Threads即可獲得限量紀念國旗毛巾和獲得一張摸彩券，而在現場消費或互動攤位集章集滿10章也可兌換旅行鐵盒積木，當天升旗典禮是上午7時起報到，8時舉行升旗典禮，踩街及園遊會等到11時結束。

彰化縣府為迎接耶誕節，明晚6時50分也將在彰化縣立美術館前廣場前將耶誕樹主燈點亮，今年布置10公尺巨型耶誕主燈、搭配小朋友喜愛的知名動畫「粉紅豬小妹佩佩豬」家族，讓民眾多一個拍網美照的好地方。

彰化縣府將於明晚在彰化縣立美術館前廣場舉辦耶誕主燈點燈活動，還搭配小朋友很喜愛的「粉紅豬小妹佩佩豬」家族。記者林宛諭／攝影
彰化縣府將於明晚在彰化縣立美術館前廣場舉辦耶誕主燈點燈活動，還搭配小朋友很喜愛的「粉紅豬小妹佩佩豬」家族。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府2025年的元旦升旗活動將在鹿港鎮立體育場舉行，今年也融合永續環保理念舉辦公益園遊會、二手玩具市集。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府2025年的元旦升旗活動將在鹿港鎮立體育場舉行，今年也融合永續環保理念舉辦公益園遊會、二手玩具市集。圖／彰化縣府提供

元旦升旗 鹿港

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