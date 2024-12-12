台中宮崎物產祭開跑 米其林指南推薦「鳥苑」打頭陣

以擁有絕美海景聞名於世的宮崎縣，近期不僅恢復台灣直飛航線，在去年與台中市同名「日南車站」締結姐妹站結下緣份後，今年歲末正式與台中簽訂友好交流協議，積極促進觀光、農產品交流，並帶來與台中餐廳期間限定合作的「宮崎物產祭」。

此次結合宮崎縣產鱒魚卵、柚子、辣味噌等特色物產的「宮崎物產祭」，首波活動由2021年蟬聯《臺灣米其林指南》推薦餐廳至今的「鳥苑」打頭陣，帶來12道式全新冬季套餐，每位1,880+10%，於12月20日起開賣。

第二波由台中高人氣燒肉店「脂·板前炭火燒肉」、台中無菜單預約制「淡粹」、獨棟純白系餐廳「Les aqua」等共10家台中精選餐廳，延續宮崎物產祭的特色產品，預計於2025年開春陸續推出期間限定菜單。

宮崎縣氣候溫暖，全年晴天數日本第一，在過去是日本人蜜月旅遊勝地，近年更因宮崎牛、芒果等物產在國際享有高話題度，宮崎縣土壤肥沃、面向太平洋的所孕育出的滿滿物產，讓宮崎縣成為美食寶庫。

此次，宮崎縣政府精選當地老魚鋪的養殖本櫻鱒、自然農法鴨稻共生的鴨間稻黑米，以及與芒果並列宮崎代表水果的日向夏，所製作風味甜美的日向夏柑橘沙拉醬等物產共30款來台，由合作餐廳將其物產融合於料理中，展現濃濃的宮崎味。

宮崎縣以外觀沾裹木炭燻黑的「地雞炭火燒」料理聞名日本全國，此次宮崎縣政府藉以地雞炭火燒連結兩地美食的想法，特別邀請蟬聯《臺灣米其林》多年，以日式燒鳥技法詮釋台灣地雞的台中「鳥苑」合作。

由主廚湯仲鴻Tommy精選宮崎縣敬獻日本天皇的「獻上米」，以及G7宮崎農業大臣會議指定食材的「有機JAS認證宮本米」、「SMOLT月見黃金醬油漬魚卵」、「ヤマエ食品宮崎辣味噌」、「オーガニックファームZERO宮本有機米」、「かぐらの里 黃柚子粉」、「かぐらの里 柚子胡椒」、「キムラ發酵蘿蔔乾」、僅使用上等茶葉深度烘炒誘出豐厚香氣的「豊緑園自然農法焙茶」等特色物產，展現米其林燒鳥店發揮宮崎縣物產的魅力饗宴。

12月17日起在台中鳥苑推出的宮崎物產祭冬季套餐，共有「肝醬吐司」、「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」、「金華火腿雞湯」、「焦化高麗菜」、「燒鳥5款」、「焦化洋蔥」、「鳥苑咖哩飯」、「焙茶泡芙」共12品菜式。

針對本季套餐，主廚Tommy談到，為符合冬季厚實風格，調味上稍微厚重些，如「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」便與常見手捲不同，不僅以風格溫潤的炭香雞油米飯與炭燒雞肉作為主要食材，也點綴全日本僅0.3%流通率的本櫻鱒，取下其珍貴魚卵醃漬的「SMOLT月見黃金醬油漬鱒魚卵」，擁有原始亮麗金黃色澤的鱒魚卵，獨特鹹鮮與略帶雞蛋黃的濃厚風味，為手捲增添食趣口感。

在冬季捎來溫潤的「金華火腿雞湯」，上桌前撒上「かぐらの里 黃柚子粉」調製的秘製柚子粉，湯頭風味飽滿卻濃郁不膩，帶有黃柚皮粉的清新甘甜氣息。

同樣以癮味所設計的「ヤマエ食品宮崎辣味噌」，其實一直是鳥苑愛用醬料，這一道「焦化高麗菜」客人反應極佳，儼然成為餐廳的招牌菜式，其原因在於隱身在醬汁裡的辣味噌，撐起了高麗菜甜度與奶油香氣的厚實韻味，凸顯冬季蔬菜料理的豐富層次，而主廚Tommy也特別談到「所有醬汁都完成後才加入辣味噌，為的是保留更多辣味噌香氣」。

來到鳥苑必吃的燒鳥，本季菜單裡端出經典的里肌、雞心、雞肉丸、雞翅與雞頸肉共5大部位，此次推薦的「雞頸肉」以「かぐらの里 柚子胡椒」的強烈香氣增色。

Tommy表示：「要判斷柚子胡椒好不好吃，重點在於保留多少柚子香氣」，這款柚子胡椒以遵循自然栽種柚子製作，略帶扁平的果實特色帶來濃烈氣息，加上辣度足夠，「與油脂較高、帶有鹹度的雞頸肉能帶來完美平衡」。

全新研發登場的「鳥苑咖哩飯」，以宮崎縣進獻日本天皇的「オーガニックファームZERO 宮本有機米」烹調，這款歷經20年時間才成功推出的有機米，米粒小、口感佳，濃縮著濃厚的米香，與多種水果、香料、黑巧克力，以及最重要的雞高湯共同熬煮的咖哩醬搭配，咖哩飯吃起來帶有果酸香氣、尾韻帶辣度，再與經典日式吃法「キムラ發酵蘿蔔乾」帶來清爽脆口，共同延伸出全新獨特的咖哩體驗，保證一吃就上癮！