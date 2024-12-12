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對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

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台中藍議員穿運動內衣挺陳玉珍 盧秀燕說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市議員楊大鋐（右起）、張彥彤、邱愛珊、黃佳恬、陳文政、吳呈賢、吳建德今質詢時穿運動背心、運動內衣，挺陳玉珍。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市議員楊大鋐（右起）、張彥彤、邱愛珊、黃佳恬、陳文政、吳呈賢、吳建德今質詢時穿運動背心、運動內衣，挺陳玉珍。記者趙容萱／攝影

立委陳玉珍6日在立法院衝突中襯衫遭扯破，綠委吳沛憶及黃捷猛酸「脫衣求碰瓷」，多名國民黨台中市議員今穿背心、運動內衣力挺陳玉珍。市長盧秀燕說，當政治人物非常、非常的辛苦，她從政30年，把每一次考驗當作成長茁壯的機會，「所以有人開玩笑，說我越打越旺」。

國民黨台中市議員楊大鋐、張彥彤、邱愛珊、黃佳恬、陳文政、吳呈賢、吳建德今質詢時穿運動背心、運動內衣，挺陳玉珍，前陣子被痴漢騷擾的黃佳恬露出小肚肚伸張衣著自主權，還喊話吳沛憶與黃捷「女人何苦為難女人」。

盧秀燕答詢，早年若發生性平事件，被害女性常被指責服裝暴露引誘犯罪，現在有了性平法，如果還要把犯罪事件與女性穿著過度連結、漠視身體自主權，不光是觀念落後，還會有法律問題。

黃佳恬稱，盧秀燕在議會總質詢期間受盡霸凌、挺過槍林彈雨，根本是「18銅人」。盧笑回「我不是18銅人啦！」官員備詢時被羞辱，屬於霸凌還是議員正當行使監察權，法律上很難界定。但不經一番寒徹骨，哪來梅花撲鼻香？自己將每次考驗視為成長茁壯的機會，「所以有人開玩笑，說我越打越旺，那是因為我比較有正面的思考」。

議員 運動 陳玉珍

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