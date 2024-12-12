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藍營中市議員穿運動背心力挺陳玉珍 盼尊重女性自主

中央社／ 台中12日電

國民黨立委陳玉珍在立院衝突中襯衫遭扯破，民進黨立委吳沛憶質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性；國民黨台中議員今天穿著運動背心上陣，力挺陳玉珍，強調尊重女性自主權。

陳玉珍因在立院衝突中襯衫遭扯破，她不滿被吳沛憶質疑「脫衣求碰瓷」，她表示，已請律師寫好訴狀，用司法讓吳沛憶認錯，求償新台幣150萬元。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員楊大鋐、張彥彤、邱愛珊、黃佳恬、陳文政、吳呈賢、吳建德今天聯合質詢時，他們穿上運動背心、運動內衣，呼應挺陳玉珍行動，強調「尊重女性自主權」。

前一陣子遭到性騷擾的黃佳恬穿上運動內衣，露出小肚子，伸張自己「衣著自主權」，更喊話「女人何苦為難女人」。

市長盧秀燕則說，早年如果發生性平事件，被害女姓常被指責衣著服裝暴露，引誘別人犯罪，現在已有「性平法」，若還是要將犯罪事件與女性穿著連結，除觀念落後外，還有法律問題。

盧秀燕指出，從政30年，她知道政治人物非常、非常辛苦，不過機會也比別人多，能受到社會矚目與支持，因此更應自我要求，可以激烈爭論，但不要人身攻擊，應為孩子及社會做好的示範，不要起負面引導作用。

吳沛憶 運動 陳玉珍

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