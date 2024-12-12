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鴕鳥又來了！台中1鴕鳥逛大街驚呆駕駛 還與警對峙

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
1隻鴕鳥今天在台中市烏日區慶光路「逛大街」，車輛駕駛驚呆，造成交通回堵，還與員警對峙。圖／讀者提供
1隻鴕鳥今天在台中市烏日區慶光路「逛大街」，車輛駕駛驚呆，造成交通回堵，還與員警對峙。圖／讀者提供

台中市烏日區中彰交界溪尾大橋附近繼今年5月有2隻鴕鳥「逛大街」後， 今天上午9時33分許，又有1隻一人高的鴕鳥下橋後，在慶光路「逛大街」，由於慶光路很窄，會車不易，車輛駕駛驚呆，不敢靠近，造成回堵，還與員警對峙，還好警民與呂姓飼主合力圍捕、制伏帶回農場。

台中市警局烏日分局溪南派出所長賴漢昌說，呂姓飼主疏縱飼養鴕鳥在道路奔走妨害交通，依道路交通管理處罰條例第84條規定，處600元以下罰鍰，若竄入道路發生交通事故，飼主也需負事故賠償責任。

烏日警分局表示，慶光路社區居民通報有「大鳥逛大街」，指稱飼主不明的鴕鳥占據路面，車輛都不敢靠近，溪南派出所派員前往，一開始不知如何應對，員警站在慶光路與鴕鳥對峙，鴕鳥不怕人，幾度伸長脖子企圖靠近警方。

員警逐步後退不讓鴕鳥逃走，待烏日警分局義警分隊長開車趕到，前後包抄，將鴕鳥圈圍，待呂姓飼主趕來合力制伏，帶回飼養場安置。

1隻鴕鳥今天在台中市烏日區慶光路「逛大街」，警民與飼主合力制伏。圖／讀者提供
1隻鴕鳥今天在台中市烏日區慶光路「逛大街」，警民與飼主合力制伏。圖／讀者提供

交通事故 台中市 鴕鳥

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