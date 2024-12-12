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彰化百年古剎送百元真鈔錢母 象徵人生第一桶金的起步
歲末年終，各廟宇先後推出點燈祈福活動，彰化縣百年古剎社頭清水岩舉辦點燈祈福法會，參加民眾有機會獲得限量蛇年錢母；北斗奠安宮迎入三寶佛並已開光，新年為信眾祈福。
彰化縣定古蹟社頭清水岩與縣政府合辦歲末點燈祈福，今年擇定吉日本（12）月14日晚上舉辦。清水岩寺管理委員會主任委員蕭惠仁說，希望透過溫馨的點燈祈福活動祈求國泰民安、風調雨順、法界眾生吉祥悅意，期待新的一年鄉親都能平安又順心。
清水岩寺總幹事陳慶福表示，今年邀請台南大能精舍湛因法師主持清水岩寺歲末祈福點燈、消災種福田的法會，14日晚上7點到9點30分，只要全程參與法會，民眾聆聽開示法喜充滿，還可拿到面額100元鈔票的限量蛇年錢母，限量1千份，100元代表人生第一桶金的起步，祝福信眾財源廣進。
彰化縣北斗奠安宮迎入三寶佛，邀請加拿大靈巖山寺方丈住持自誠大和尚並擇吉在本（12）月6日上午灑淨開光、誦經祈福。北斗奠安宮表示，宮廟內已供奉觀音，歲末年終迎奉三寶佛庇佑信眾，另預定按照往年慣例大年初一求金、銀錢母，印有媽祖聖像和鑲嵌一枚硬幣，保佑信眾平安發財。
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