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議員批中市公托建置慢 7處候補逾百名等到失去資格

中央社／ 台中12日電

台中議員楊典忠今天指出，台中有45處公辦托嬰中心，卻有38處都須排隊候補，竟有7處候補逾百名，有孩子等到喪失資格，「候補倍增」；市長盧秀燕說，公托需要時間，盼議員助協調釋出閒置空間。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨市議員楊典忠、施志昌今天指出，行政院前瞻計畫一到四期補助台中市政府新台幣3億7000多萬元建置托嬰中心，台中市目前有45處公辦托嬰中心，可以收托1288名孩童，但卻有38處公辦托嬰中心都須排隊候補。

楊典忠細數候補名單超過百名的托嬰中心有沙鹿、清水、太平、北屯舊社、北屯北興、烏日三和、南屯7處，竟有小朋友報名後，等了2年遲遲等不到缺額，滿2歲就喪失資格。

他舉例，沙鹿托嬰中心目前有3名幼兒，豐原西勢有2名幼兒，都已等滿2年；沙鹿托嬰中心候補名單中，已滿2歲或即將滿2歲有21人，清水有7人，家長希望可先解決「候補倍增」問題。

施志昌則提出，市府不是只有等待釋出活動中心，教育局那麼多學校、幼兒園，應盤點閒置校舍，社會局每次問教育局，教育局都說不願意，市府應解決托嬰空間不足問題。

盧秀燕答詢指出，她上任時，台中市才5個公托，是六都最少，市府拚命做，6年內增為9倍，現在有45處公托，過去只有5處公托卻沒有一位難求問題；她認為，台中市公托塞車原因是因為辦得太好了，一個孩子1個月只要新台幣1500元，六都最便宜。

盧秀燕說，因為做公托需要時間，希望議會支持市府預算，很多閒置空間需要釋出，但地方人士有意見，盼議員居中協調；社會局補充說明，盧秀燕任內將以完成60處公托為目標。

台中市 托嬰 議員

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