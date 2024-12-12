南投眉溪畔4萬立方公尺廢土 議員憂心國有地成廢土樂園

上月在南投縣埔里鎮眉溪畔國有地被發現傾倒4萬多立方公尺廢土，因埋有黑灰色泥塊，居民擔心是有害廢棄物，南投縣環保局稽查後，依廢棄物清理法將業者移送南投地檢署偵辦，近日將開挖土方化驗，追究承租人和載運業者法律責任。

南投縣議員蘇昱誠說，國有地承租後，主管機關幾乎不曾聞問，成了偷倒廢土的大破口，國有財產署不能只收錢不管事，讓不肖業者大賺黑心錢，汙染土地甚至水源的苦果，卻讓全民承擔。

南投縣環保局長李易書說，南投幅員廣大，又有濁水溪、烏溪兩條主要河川，是最容易被偷倒廢土的地點，目前查緝廢土除了環保局會同警方查緝可疑車輛，第三、第四河川局也在烏溪、濁水溪沿岸堤防設置監視器，嚇阻偷倒行為。

這次被偷倒的眉溪河畔是烏溪上游支流，業者很狡猾，一開始傾倒一般土方，就算查緝，也只能依未經申請回填土方開罰，隨後偷天換日，運載營建廢棄物回填，等到居民再度檢舉，土方數量龐大，還要花許多時間開挖檢驗。

去年11月仁愛鄉在卡努風災時受創嚴重，災區仍在重建，卻有不肖業者趁機將廢棄土南豐村眉溪旁國有地回填，賺取暴利，事後才被居民發現檢舉。

蘇昱誠說，眉溪是烏溪支流沿岸不少國有地，國產署僅出租土地，卻很少追蹤土地使用狀況，成了一大漏洞，外縣市砂石車由國道六號偷載廢土長驅直入，僅靠警方和稽查人員難24小時監控，國有財產署應善盡管理之責，巡查國有地的使用狀況，不能讓不法業者予取予求，尤其，眉溪位在鳥嘴潭人工湖上游，一旦掩埋廢土造成土壤或水質汙染，將影響沿線和下游20多萬人用水安全，代價非常嚴重。