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據稱台灣最老星蘋果樹染菌長出「猴板凳」 彰化二水地方籲搶救
彰化縣二水鄉光化社區活動中心有一棵星蘋果樹，樹齡逾90年，據稱是全台最老的星蘋果樹。最近樹幹長出俗稱「猴板凳」的木蹄層空菌，已有植物專家前往勘查，初步研判星蘋果樹病情不樂觀，縣政府已禮聘樹醫師一周後診治。
附近居民指出，星蘋果樹歷史很久，最近樹皮乾裂，枝葉莫名枯黃，有異常落葉，樹幹長「靈芝」，好像生病。
二水鄉公所農業課今表示，不清楚星蘋果樹的樹齡，未列彰化縣珍貴老樹，接獲民眾反映星蘋果樹生病，鄉公所已請縣政府農業處派員檢查，初步了解是感染菌體，真正病因將等「樹醫生」診斷，並開處方對症下藥。
二水鄉水史工作者張錫池說，根據地方耆老蔡炎城撰寫「二水軼聞」，現在光化社區活動中心旁的星蘋果樹，是日本皇親貴族、被冊封為子爵的增澤深治栽種，因喜愛南洋花卉樹木，昭和六年（1931）增澤深治遷居二水後創設「增澤熱帶果樹園」，從南洋運來各種果樹和奇花異卉種在園內，包括星蘋果樹。
「二水軼聞」寫道，昭和十九年（1944）秋天，增澤深治第四度前往南洋蒐集熱帶植物，歸途中，座機遭美軍機擊落而喪生，果園從此乏人管理，1945年台灣光復，增澤熱帶果樹園由二水庄役所（二水鄉公所前身）接管，果園樹木花卉或被挖走或枯死，狀況更差。
張錫池說，光化社區活動中心周邊有增澤深治種植的星蘋果（牛奶果）、台東龍眼都已染病，星蘋果樹幹甚至長出「靈芝」，菌絲蔓延到樹梢，樹冠層有枯枝枯葉，再不施救恐整棵病死，台東龍眼左邊主樹幹已染病腐朽，也必須趕快搶救。
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