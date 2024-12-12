快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

台中自願檢視報告獲永續獎白金級 市府盼打造宜居城

中央社／ 台中12日電

第17屆台灣企業永續獎昨天頒獎，台中市府在政府自願檢視報告類獲得白金級獎項。市府表示，未來將持續以實際行動參與國際氣候倡議，並強化空污防制政策，盼打造永續宜居城市。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台灣永續能源研究基金會舉辦的2024年第17屆台灣企業永續獎，昨天舉辦頒獎典禮，其中政府機關自願檢視報告評比，「2023台中市自願檢視報告2.0」獲白金級第1名。

台中市府秘書長黃崇典說，台中市每2年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟3大面向，全方位推動聯合國永續發展目標（SDGs），至今已發表2版自願檢視報告，並且皆獲得白金級。

黃崇典提到，台中自願檢視報告記錄台中在SDGs的實踐，以及推動的17項目標，檢視永續發展推動成果，呈現在經濟、社會及環境永續面向的施政績效，強化施政計畫與聯合國永續發展目標的連結。

對於因應氣候變遷的永續淨零政策，黃崇典說，市府已完成「永續淨零三部曲」，包含簽署「氣候緊急宣言」、發表 「台中市自願檢視報告」及公布「2050台中市淨零碳排路徑」，更制定 「台中市永續淨零自治條例」，強化氣候法制基礎，以實際行動參與國際氣候倡議。

至於空污防制，黃崇典說，市府推動「藍天白雲行動計畫」，並導入AI智慧科技提升稽查成效，今年1月至11月PM2.5平均值13.8微克，為近10年空氣品質第2佳，希望打造人與生態自然協調的永續宜居城市，未來期盼透過公私協力、促進全民參與，深耕全民永續發展意識。

台中市 永續 淨零

延伸閱讀

雲林育仁小學樂團奪冠4連霸 台北松昱順心贊助汰換樂器

雲林育仁國小絲竹樂團獲基金會捐款 換新樂器盼再創佳績

畜牧場全台第一！台南上百養雞場申請近半爆抗爭 里長被提罷免

掌握當下空品兼即時空汙告警 竹市空品感測器一體雙效

相關新聞

清潔隊員被鐵棍攻擊之後 彰化員林市清運垃圾全面使用密錄器

彰化縣今年7月1日加強嚴格實施垃圾分類，總有民眾不配合，跟清潔隊員發生衝突，員林市清潔隊員8月慘遭民眾持鐵棒攻擊而掛彩，...

台中藍議員穿運動內衣挺陳玉珍 盧秀燕說話了

立委陳玉珍6日在立法院衝突中襯衫遭扯破，綠委吳沛憶及黃捷猛酸「脫衣求碰瓷」，多名國民黨台中市議員今穿背心、運動內衣力挺陳...

鴕鳥又來了！台中1鴕鳥逛大街驚呆駕駛 還與警對峙

台中市烏日區中彰交界溪尾大橋附近繼今年5月有2隻鴕鳥「逛大街」後， 今天上午9時33分許，又有1隻一人高的鴕鳥下橋後，在...

彰化百年古剎送百元真鈔錢母 象徵人生第一桶金的起步

歲末年終，各廟宇先後推出點燈祈福活動，彰化縣百年古剎社頭清水岩舉辦點燈祈福法會，參加民眾有機會獲得限量蛇年錢母；北斗奠安...

南投眉溪畔4萬立方公尺廢土 議員憂心國有地成廢土樂園

上月在南投縣埔里鎮眉溪畔國有地被發現傾倒4萬多立方公尺廢土，因埋有黑灰色泥塊，居民擔心是有害廢棄物，南投縣環保局稽查後，...

據稱台灣最老星蘋果樹染菌長出「猴板凳」 彰化二水地方籲搶救

彰化縣二水鄉光化社區活動中心有一棵星蘋果樹，樹齡逾90年，據稱是全台最老的星蘋果樹。最近樹幹長出俗稱「猴板凳」的木蹄層空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。