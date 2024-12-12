台中自願檢視報告獲永續獎白金級 市府盼打造宜居城

第17屆台灣企業永續獎昨天頒獎，台中市府在政府自願檢視報告類獲得白金級獎項。市府表示，未來將持續以實際行動參與國際氣候倡議，並強化空污防制政策，盼打造永續宜居城市。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台灣永續能源研究基金會舉辦的2024年第17屆台灣企業永續獎，昨天舉辦頒獎典禮，其中政府機關自願檢視報告評比，「2023台中市自願檢視報告2.0」獲白金級第1名。

台中市府秘書長黃崇典說，台中市每2年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟3大面向，全方位推動聯合國永續發展目標（SDGs），至今已發表2版自願檢視報告，並且皆獲得白金級。

黃崇典提到，台中自願檢視報告記錄台中在SDGs的實踐，以及推動的17項目標，檢視永續發展推動成果，呈現在經濟、社會及環境永續面向的施政績效，強化施政計畫與聯合國永續發展目標的連結。

對於因應氣候變遷的永續淨零政策，黃崇典說，市府已完成「永續淨零三部曲」，包含簽署「氣候緊急宣言」、發表 「台中市自願檢視報告」及公布「2050台中市淨零碳排路徑」，更制定 「台中市永續淨零自治條例」，強化氣候法制基礎，以實際行動參與國際氣候倡議。

至於空污防制，黃崇典說，市府推動「藍天白雲行動計畫」，並導入AI智慧科技提升稽查成效，今年1月至11月PM2.5平均值13.8微克，為近10年空氣品質第2佳，希望打造人與生態自然協調的永續宜居城市，未來期盼透過公私協力、促進全民參與，深耕全民永續發展意識。