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清潔隊員被鐵棍攻擊之後 彰化員林市清運垃圾全面使用密錄器

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市清潔隊配戴密錄器，執勤時360度錄影。圖／員林市清潔隊提供
彰化縣員林市清潔隊配戴密錄器，執勤時360度錄影。圖／員林市清潔隊提供

彰化縣今年7月1日加強嚴格實施垃圾分類，總有民眾不配合，跟清潔隊員發生衝突，員林市清潔隊員8月慘遭民眾持鐵棒攻擊而掛彩，因此員林市清潔隊配置密錄器，清運垃圾時全程錄影以預防衝突

員林清潔隊長張道强今表示，員林市有15條清運路線，清潔隊組成稽查小組執行垃圾分類破袋檢查，隨著環保局持續推動垃圾分類政策不鬆懈，清潔隊員在執勤過程中面臨越來越多挑戰，不只員林市，溪湖鎮也有清潔隊員被罵「三字經」。

他說，密錄器不僅是科技裝備，更是保護清潔隊員和市民最後一道防線，員林市清潔隊參考其它鄉鎮市清潔隊作法，購入擁有全景錄影功能的密錄器，能完整記錄周邊環境，並有抗震、防水功能，即使風雨交加也能穩定錄影，清潔隊將依法保存錄影資料，保護隊員及市民的隱私，只在解決問題或依法調查時過濾影像資料。　

彰化縣和美鎮、溪湖鎮的清潔隊已使用密錄器，員林市為全縣第三個使用密錄器的清潔隊員。張道强強調，據了解，多數市民、隊員支持這項新措施，未來清潔隊員收運垃圾和宣導時，密錄器將全程記錄360度畫面，最大化的確保隊員與市民的雙方權益。

員林 密錄器

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