台灣好行八卦山線通車 兩線齊發帶動南投、名間觀光

台灣好行八卦山線今天通車，南投縣長許淑華在名間鄉受天宮迎接首發遊客。許淑華說，八卦山線分從台中、彰化高鐵站發車，「雙線齊發」直達南投，沿線經中興新村、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠及猴探井等景點，可望帶動八卦山旅遊熱潮。

八卦山橫跨南投、彰化兩縣，位於南端海拔500公尺「松柏嶺」，以松柏長青茶及受天宮最為人熟知，「松嶺遠眺」更是南投八景之冠，台灣好行八卦山線首次串連沿線景點，提供遊客便捷、環保的交通工具，深度領略八卦山風采。

許淑華在受天宮站迎接首發遊客，許淑華說，台灣好行八卦山線比較特殊，分為兩線出發，一是台中高鐵站，二是彰化田中高鐵站，希望帶動更多遊客。

尤其，縣府在受天宮旁建設「松嶺之星」高空景觀塔，預計明年底完工，八卦山線通車，正好為這處觀光亮點鋪路。

八卦山線台中出發為南投縣市區客運6路，初期採用9人座小巴行駛，每天往返兩班次，上午8點半、下午1點由高鐵台中站發車；上午11點、下午3點半從受天宮發車。路線從高鐵台中站到受天宮，單程票價150元，行經中興新村、南投戲院、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠、猴探井、橫山賞鷹平台，抵達受天宮。

高鐵彰化站出發為客運6928A，行經田中火車站、松柏嶺，終點站為南投，每天往返三班次，上午8點55分、下午2點10分及5點20分自高鐵彰化站發車；上午7點15分、下午12點50分及3點50分自南投站發車，單程票價100元。

台灣好行八卦山線通車，為南投觀光注入活力，中興新村、半山夢工廠、名間鄉觀光產業發展協會，大力宣傳旅遊特色及商品，除了帶動松柏嶺的觀光發展，遊客也可規畫在中興新村、南投市文化小旅行。參觀台灣麻糬主題館、半山夢工廠以及猴探井天空之橋、赤腳精靈及賞鷹平台等熱門景點。

南投縣觀光處表示，搭乘台灣好行輕鬆暢遊，南投2024南投花卉嘉年華活動登場，14日至22日台一生態休閒農場只要捐發票即可免費入園，有一系列的主題活動及市集等，各鄉鎮也有賞梅、賞櫻系列活動，邀請大家來南投賞花，還可以到三大溫泉區泡好湯。