台中清水港區藝術中心有耀眼耶誕樹布景 歡迎合照打卡按讚
不同於台中市其他藝文景點的熱絡，清水港區藝術中心即日起在大廳設置閃亮耀眼的耶誕樹與溫馨布景，歡迎民眾12月21日、22日與耶誕樹合照打卡按讚，現場「冬日尋禮．聖誕市集」不只有迷思魔幻劇團的魔術表演，更有時藝木管四重奏的音樂會，為港藝帶來熱鬧的氣氛。
港區藝術中心是一座具有多功能的複合式藝術，空間建築是仿閩南合院風格的設計風格，是中部少數具備園林書院格調的展演場所，在古樸典雅中帶有鄉土傳統氣質，平時就以開放性藝術中心為最大的特色，五大廳更不定期舉辦各藝文活動，假日也有來自各地的老人聚集在中心的迴廊即興式的演出南管、唱民謠、演歌仔戲。
今年耶誕節，港區藝術中心做為海線重要的場地，12月14日結合香氛與襌繞畫親手編織而成獨一無二的毛線星之花活動外，以居住眷村中眷戶們在新年裡的生活為主軸進行展覽策畫，現場將展示眷村年節飾品、剪紙及多項眷村老物件，並透過擺設年節時眷村年菜模型等方式，營造眷村過年歡樂氣氛，體驗眷村年節文化。
配合12月21日、22日「冬日尋禮．聖誕市集」，即日起在大廳設置閃亮耀眼的耶誕樹，21日當日還有街頭藝人KEVIN、小四也將輪番演唱，港區藝術中心及清水眷村文化園區攜手推出「花香聖誕．魔幻樂音饗宴」與「清眷小村莊‧冬日巡禮」2大主題活動，準備溫馨熱鬧的布置以及精采歡樂的活動，要和大家共度溫馨的聖誕前夕，相關詳情請至各藝文場館官網與臉書粉絲專頁查詢。
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