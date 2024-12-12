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想領養台中4警犬不容易 警犬隊全台奔波層層關卡保餘生
桃園市警局今日成立警犬隊，而台中市警局警犬隊成軍迄今已6年多，其中4隻創隊元老的警犬，已服役屆滿7年，市府在今年10月辦理領養程序，市警局在5天內收到近百封來自全台各地的申請書，市警局為讓4警犬能夠有好的退休環境，還實地到申請者家中考察、訪談，經過初審、複審等階段，預計結果將在本月底揭曉。
台中市警局在今年10月14日至18日公告，開放領養服勤屆滿7年的警犬Tiny、Candy、Baby、Pinky，市警局一共收到93分的申請書，來自全台各地，但多數集中在台中、彰化、南投地區，申請者有已經退休的銀髮族，希望由警犬陪伴下半生，也有經濟能力不錯的壯年上班族，希望照顧為國服務的警犬到終老。
警犬隊長林恒生說，申請者對於四隻警犬的分布比例差不多，但想領養Pinky的人數略高一些，收到93分書面資料後，先針對書面資料進行過濾審查，瞭解申請人有無年滿20歲、家中成員是否全數支持、是否愛狗、足夠空間，飼養地有無動物醫院、公園等等。
林恒生說，93分申請書中篩選出40人，再由他與領犬員，安排時間前往申請人的住家訪談、拍照考察環境，期間曾赴台北、苗栗、台中、后里等地，逐一了解申請者的狀況。
林恒生說，40名申請者的訪談、現勘資料完成後，再篩選出20人，進入最後審查會，再由審查會討論出8名領養者（4名正取、4名備取），最後公布領養者後，還會觀察一個月，看領養者是否與警犬相處愉快，若不適合的話，會找備取者領養，種種關卡都是為了確保警犬的「退休生活無虞」。
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