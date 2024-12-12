台灣奪12強冠軍棒球熱！台中重組府會隊？ 盧秀燕說話了
台灣奪世界棒球12強冠軍，全民狂歡。台中市議員鄭功進今穿棒球服質詢，中市府曾組過府會棒球隊，盼盧秀燕發展國球，重組府會棒球隊。盧秀燕說，尊重府會人員運動意願，會後可商討。
市議員鄭功進、楊典忠、林祈烽、施志昌今天在市政總質詢，希望市政府能重組府會棒球隊。
鄭功進穿上前台中市長胡志強時府會棒球隊的服裝，指這是2005年，前市長胡志強成立府會棒球隊的棒球服，他保存至今。
鄭功進質詢，職棒1989年成立，1990年3月17日在台北開打，他專門跑去台北買職棒聯盟紀念品。盧秀燕上任6年，卻不見市府大力推廣棒球行為，質疑盧秀燕對棒球不聞不問。
盧秀燕說，洲際棒球場是她在立委任內爭取，她昨天議會質詢結束後，立刻趕回市府，表揚U12亞洲少棒錦標賽冠軍的台中市籍選手、教練、家長。
至於要不要重組府會隊？盧秀燕說，會後討論，要看公務人員意願，不能強迫，她舉例，勞動部一名前分署長因強迫下屬跑步，被認定是霸凌，是否要成立府會棒球隊，會後可以商討，並尊重其意願。
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