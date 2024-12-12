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「螢光綠川」點亮台中 2024耶誕嘉年華明晚點燈

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2024台中耶誕嘉年華」將在明晚正式點燈，台中市水利局在綠川、柳川及台中火車站等地裝置繽紛燈飾。圖／台中市水利局提供
「2024台中耶誕嘉年華」將在明晚正式點燈，台中市水利局在綠川、柳川及台中火車站等地裝置繽紛燈飾。圖／台中市水利局提供

「2024台中耶誕嘉年華」明晚正式點燈，除了台中綠川、柳川及台中火車站裝置的繽紛燈飾外，台中市水利局也在南區綠川興大段（學府路至忠明南路）設置耶誕燈飾，以「螢光閃閃」的主題營造如夢似幻的節慶氛圍，每天下午5時30分至晚間10時亮燈，展出至明年元旦。

水利局表示，綠川興大段自完工啟用以來，其獨特的工程設計和景觀規劃，屢次榮獲國內各項大獎。白天，複層林間成為親子遊樂的最佳去處；夜晚，為迎接耶誕節而特別設置的燈飾，讓整條河岸散發迷人的螢光效果，河道欄杆上掛滿不同色調的冰條燈，打造4個各具特色的燈光區：暖白燈、粉白燈、彩色燈及藍白燈。

水利局表示，此次燈飾設計結合綠川改善後的水環境空間特色，透過夜晚的燈光效果，讓民眾體驗白天和夜晚截然不同的景觀感受。

「2024台中耶誕嘉年華」將在明晚正式點燈，台中市水利局在綠川、柳川及台中火車站等地裝置繽紛燈飾。圖／台中市水利局提供
「2024台中耶誕嘉年華」將在明晚正式點燈，台中市水利局在綠川、柳川及台中火車站等地裝置繽紛燈飾。圖／台中市水利局提供

水利局 燈飾 綠川

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