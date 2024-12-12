行善20年不輟 大葉大學牙醫師校友楊曜聰當選好人好事

中華民國表揚好人好事運動協會公布今年得獎名單，大葉大學傑出校友楊曜聰榮獲「八德獎」，感謝母校大葉大學推薦，承諾未來將盡力扶助弱勢，並期待善的力量像漣漪推波擴大形成社會共好。

大葉電機所博士楊曜聰得到113年全國好人好事代表「八德獎」，昨在校長方文昌和親友陪同下，到台北市青年局演藝廳接受表揚，並受邀前往總統府及行政院拜會。

楊曜聰今表示，他父親言教、身教讓他了解適時對別人伸出援手就能對社會、家庭創造循環不斷的正向影響，所以他期許自己貢獻社會創造正能量，當家庭和事業較穩定，2005年籌設愛心洗車場提供智障孩子就業，過去這些年一直在關懷弱勢的領域且從未離開。

大葉指出，楊曜聰目前擔任國際扶輪3462地區2024-25年度地區總監、救國團彰化縣團委會主任委員、彰化縣觀護協會理事長等公益社團負責人，在出任國立仁愛學校的財團法人仁愛文教基金會董事長期間，鼓勵身障學生創作以製作桌曆義賣。

楊曜聰是牙醫師，秉持專業長期到偏鄉學校及社區義診，檢查學童和老人的口腔健康，Covid-19高峰時，他採購醫用口罩及防護醫材送特教學校及教養院，親自載運防疫物資到彰化市慈愛教養院，諸如此類善行讓他獲得110年教育部社會教育貢獻獎的個人獎。