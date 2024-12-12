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12強台灣隊奪冠 中市議員促市府重組府會棒球隊

中央社／ 台中12日電

世界棒球12強賽台灣隊奪冠。台中市議員鄭功進今天穿上棒球服質詢，中市府曾組過府會棒球隊，盼盧秀燕展現發展國球決心可重新籌組。盧秀燕說，尊重府會人員運動意願，會後可商討。

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，全民狂歡。台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員鄭功進穿上前台中市長胡志強時府會棒球隊的服裝，他指出，民國94年，胡志強成立府會棒球隊，棒球服他保存至今。

鄭功進表示，盧秀燕上任6年，卻不見市府大力推廣棒球行為，質疑盧秀燕對棒球不聞不問。

盧秀燕指稱，洲際棒球場就是她時任立委時爭取，市府相當重視棒球運動，昨天議會質詢結束後，她立刻趕回市府，表揚U12亞洲少棒錦標賽冠軍的台中市籍選手、教練、家長。

鄭功進希望盧秀燕可以重新籌組府會棒球隊，府會對壘，一起打棒球，展現中市府發展國球的決心。盧秀燕指出，不可強迫府會人員的運動意願，她舉例，勞動部一名分署長因強迫下屬跑步，被認定是霸凌，是否要成立府會棒球隊，會後可以商討。

盧秀燕 運動

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