台中7托嬰中心候補逾百人…5娃苦等2年等不到 盧秀燕說話了

台中市議員今質詢，台中市目前38處公辦托嬰中心額滿大塞車，其中7處候補逾百人，還有5名幼兒苦等2年等不到，要市府解決公托候補倍增問題。盧秀燕說，台中市公托設置6年增9倍，辦得太好又是6都最便宜，一位難求，除公托預算要過，也盤點閒置空間釋出，盼議員協調。

台中市議會今最後一天市政總質詢，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進質詢公托候補大塞車問題。

楊典忠說，行政院前瞻計畫一到四期補助台中市政府逾3.7億建置托嬰中心，台中市有45處公辦托嬰中心、收托1288人，但卻有38處公托需排隊候補。其中沙鹿公托、清水公托、太平公托、北屯舊社公托、北屯北興公托、烏日三和公托、南屯公托等七處大塞車，候補名單逾百人。

楊典忠指出，台中市公托建置速度太慢，要求市府加速布建，尤其是海線地區，公托候補最多人的沙鹿公托，候補152人，第二名是清水公托候補145人。還有幼兒報名後，苦等整整兩年，等到滿2歲喪失資格還遲遲等不到缺額，沙鹿有2人、豐原有3人。

楊典忠說，沙鹿有21名幼兒滿兩歲或即將滿兩歲，清水有7人，家長反映，市長不要再講公托倍增計畫了，先解決「候補倍增怎麼辦啦？」

社會局長廖靜芝說，盧秀燕任內規畫設置60處公托，積極布建中。

盧秀燕說，她上任時，台中僅有5處公托，是六都最少，因此市府積極布建，六年內增加9倍，現在45處公托。為什麼過去公托5處沒有一位難求問題，現在45處反而還會大塞車、一位難求？第一個因為我們辦得太好，第二是因為台中市公托是六都最便宜，一名孩子一個月只要1500元。