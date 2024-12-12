國際救護賽奪冠 台中消防局高級救護員：站頒獎台亮相國旗很激動

童醫院急診醫學部醫師高國峯今年6月率台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑、歐真驊、潭子分隊康朝為及專責救護隊曾達韋等人，參加「2024 IEMSC國際救護競賽」奪下世界冠軍，鐘冠傑今天分享當天參賽心情，他說很享受參賽過程可互相學習，頒獎時展開我國國旗，感動心情難以言喻。

今年的國救護賽，在全球各地緊急醫療菁英，包括日本、泰國、香港、菲律賓等12支隊伍環伺下脫穎而出，在重大創傷、插管、DA-CPR及OHCA、地震災害處置等各關卡中，展現緊急處置能力，專業救護水準備受肯定，我國參賽隊中，高國峯醫師和4名高級救護員組成的隊伍奪下冠軍。

鐘冠傑表示，國際賽聚集國際緊急醫療好手，彼此在競賽過程中可學習成長，收穫大，讓救護技術更純熟，參賽過程也可看出彼此差異，例如他和同隊成員在救護處置過程，隊員間彼此會大聲說出正在進行的動作，感覺「很熱鬧」，他看到其中一個國家參賽隊，演練過程較安靜，隊員交談較少，鐘冠傑說，他們賽後也會思考討論，自己的這種溝通方式是否適合。