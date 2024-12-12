快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

國際救護賽奪冠 台中消防局高級救護員：站頒獎台亮相國旗很激動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑（左）、歐真驊等人，今年參加國際救護競賽奪冠。記者游振昇／攝影
台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑（左）、歐真驊等人，今年參加國際救護競賽奪冠。記者游振昇／攝影

童醫院急診醫學醫師高國峯今年6月率台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑、歐真驊、潭子分隊康朝為及專責救護隊曾達韋等人，參加「2024 IEMSC國際救護競賽」奪下世界冠軍，鐘冠傑今天分享當天參賽心情，他說很享受參賽過程可互相學習，頒獎時展開我國國旗，感動心情難以言喻。

今年的國救護賽，在全球各地緊急醫療菁英，包括日本、泰國、香港、菲律賓等12支隊伍環伺下脫穎而出，在重大創傷、插管、DA-CPR及OHCA、地震災害處置等各關卡中，展現緊急處置能力，專業救護水準備受肯定，我國參賽隊中，高國峯醫師和4名高級救護員組成的隊伍奪下冠軍。

鐘冠傑表示，國際賽聚集國際緊急醫療好手，彼此在競賽過程中可學習成長，收穫大，讓救護技術更純熟，參賽過程也可看出彼此差異，例如他和同隊成員在救護處置過程，隊員間彼此會大聲說出正在進行的動作，感覺「很熱鬧」，他看到其中一個國家參賽隊，演練過程較安靜，隊員交談較少，鐘冠傑說，他們賽後也會思考討論，自己的這種溝通方式是否適合。

鐘冠傑說，醫學持續進步成長，以病人為中心，救護也不該故步自封，安於自己現行思維，他是第二次參加國際救護賽，收穫多，很享受過程；他沒想過今年台灣隊會奪冠，自己和隊員站在獎台獲獎時，展開我國國旗合照，當時心情激動也感動，更堅定自己投入救護工作的方向。

台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑（左）、歐真驊等人，今年參加國際救護競賽奪冠。記者游振昇／攝影
台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑（左）、歐真驊等人，今年參加國際救護競賽奪冠。記者游振昇／攝影

國旗 醫學 醫師

延伸閱讀

玉山山域事故再加1 71歲山友南二段摔傷直升機救人

台南市119報案電話 無效電話高達7萬多通

深夜人車衝落台南山區50米深邊坡 男子逃死劫原因曝

提升金門義消協勤量能 強化科技化訓練與精進裝備

相關新聞

中彰爭孵大巨蛋 學者：審慎評估

台灣棒球熱，台中市、彰化縣近日爭相要「孵」大巨蛋，話題在議會延燒。台中市長盧秀燕昨回應議員說，西屯區在大巨蛋選址名單內，...

國際救護賽奪冠 台中消防局高級救護員：站頒獎台亮相國旗很激動

童醫院急診醫學部醫師高國峯今年6月率台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑、歐真驊、潭子分隊康朝為及專責救護隊曾達韋等人，...

台灣企業永續獎出爐！台中市自願檢視報告2.0奪白金獎

台灣企業永續獎昨頒獎，台中市政府以台中市自願檢視報告2.0（簡稱VLR 2.0）脫穎而出，獲白金級第一名殊榮，由台中市政...

活化校園教育 台中歌劇院偕文化局推藝術進校

台中國家歌劇院2020年啟動「藝術進校」計畫，與國內表演藝術團隊合作，引導學生認識多元表演藝術形式，5年來足跡遍及台中、...

21地主獻地…彰化大峰巷步道 明年全線啟用

交通部觀光署參山風景區管理處優化和新闢員林大峰巷步道，工程分兩期，明年全線啟用，前後整合21位地主無償供地，串連挑水古道...

台中耶誕來電！ 怪獸電力公司「幸福發電廠」首秀登場

2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」今晚在柳川水岸觀景台試點燈展演，以迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。