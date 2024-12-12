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台灣企業永續獎出爐！台中市自願檢視報告2.0奪白金獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台灣企業永續獎昨頒獎，台中市政府以台中市自願檢視報告2.0（簡稱VLR 2.0）脫穎而出，獲白金級第一名殊榮，由台中市政府秘書長黃崇典代表受獎。

黃崇典說，台中市每兩年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向全方位推動聯合國永續發展目標（簡稱SDGs），至今已發表兩版報告，且都獲白金級的佳績，顯見台中市永續施政成果倍獲肯定，持續邁向永續標竿城市。

黃崇典說明，VLR 2.0紀錄台中在SDGs的實踐，全面推動17項SDGs目標，檢視台中市永續發展推動成果及「活水經濟富強城市」、「友善宜居幸福城市」及「永續韌性淨零城市」三大亮點專章，永續指標增至148項，永續計畫增至145項，並推動台中市2050淨零碳排路徑入法，以實際行動參與國際氣候倡議。

黃崇典指出，VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼的施政績效。其中，面對氣候變遷的影響，永續淨零已成為國際的重要趨勢，市長盧秀燕上任後，已完成「永續淨零三部曲」，包含簽署氣候緊急宣言、發表台中市自願檢視報告，以及公布2050台中市淨零碳排路徑，更制定 「台中市永續淨零自治條例」，逐步邁向淨零轉型之路。

黃崇典表示，台中市在永續發展將繼續努力，感謝市府團隊的齊心合作與市民的支持，明年台中市即將發表第三版自願檢視報告，讓各界看見台中市永續治理的成果，未來市府團隊也將秉持永續思維解決城市問題，透過公私協力、促進全民參與及深耕全民永續發展意識，持續邁向「幸福永續 富市台中」的願景。

台中市自願檢視報告2.0一舉奪下台灣企業永續獎白金級第一名殊榮。圖／中市府提供
台中市自願檢視報告2.0一舉奪下台灣企業永續獎白金級第一名殊榮。圖／中市府提供
台中市自願檢視報告2.0一舉奪下台灣企業永續獎白金級第一名殊榮，由中市府秘書長黃崇典（左三）代表受獎。圖／中市府提供
台中市自願檢視報告2.0一舉奪下台灣企業永續獎白金級第一名殊榮，由中市府秘書長黃崇典（左三）代表受獎。圖／中市府提供
台中市自願檢視報告2.0一舉奪下台灣企業永續獎白金級第一名殊榮，由中市府秘書長黃崇典（右）代表受獎。圖／中市府提供
台中市自願檢視報告2.0一舉奪下台灣企業永續獎白金級第一名殊榮，由中市府秘書長黃崇典（右）代表受獎。圖／中市府提供

台中市 永續 淨零

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