21地主獻地…彰化大峰巷步道 明年全線啟用

交通部觀光署參山風景區管理處優化和新闢員林大峰巷步道，工程分兩期，明年全線啟用，前後整合21位地主無償供地，串連挑水古道到員林十八觀音步道。另苗栗縣府將調編經費，加強明德水庫永春宮老吊橋安全。

參山風管處指出，第一期步道420公尺，設高架棧道190公尺通往景觀平台昨啟用；第二期開闢陡坡200公尺，連接百果山十八觀音步道，明年全線完工，可從挑水古道走到十八觀音步道。

參山風管處長曹忠猷說，大峰巷步道位在私人土地，2022年5月獲二輪車隊等單位協助，說服21地主，取得步道、景觀平台、休憩平台土地，無償使用，依地形、地貌以低擾度工法做棧道。

苗栗縣有50年歷史的明德水庫永春宮吊橋老舊，部分橋面板腐朽，因未曾修繕、安檢，廟方認有安全疑慮。明德水庫海棠島水域OT案，預定明年6月營運，帶來遊客，屆時吊橋通行需求大增，廟方管委會不排除封橋以策安全，「否則萬一斷橋，誰要負責任？」

目前吊橋荷重限15人，苗縣府基於公共需求，將修正計畫，調整經費改善。縣府近日召開「預防性體檢會議」，針對景點橋梁、吊橋、步道等進行安檢與風險評估，要求各單位年底前完成檢查外，另評估投保公共意外責任險，確保遊客安全。