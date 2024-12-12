活化校園教育 台中歌劇院偕文化局推藝術進校

台中國家歌劇院2020年啟動「藝術進校」計畫，與國內表演藝術團隊合作，引導學生認識多元表演藝術形式，5年來足跡遍及台中、彰化、南投、苗栗、雲林校園，國、高中逾50班、1300名師生參與，昨齊聚歌劇院分享成果。

2024年，歌劇院首度與台中市文化局合作，邀台中傑出演藝團隊純白舍Dance Lab加入陣容，以「身體視界」為主題，引導台中秋穗實驗教育機構、大明高中美工科及台中家商幼保科等，三校型態迥異的學生，以表演者、攝影師及導演三種角色參與創作，

另外，這學期邀一公聲藝術及劉東昱、林育德、丁啟祐三人團隊，分別以「聲音科技」及「即時編碼演算音樂」主題，以演算法的角度認識音樂創作的新方式，在台中西苑高中與文華高中、彰化縣彰化女中與精誠高中、南投縣中興高中以及苗栗高商，帶領從未接觸過聲響藝術的學生們，在學科課堂外發揮創意與想像，呈現聲音結合科技的跨界風貌，受到學生們的喜愛。

歌劇院藝術總監邱瑗說，藝術進校計畫每次開課都吸引各級學校爭取，可惜名額有限，常讓許多學校向隅。藝術扎根是活化教育，讓表演藝術自然融入學習生活，期盼集合眾人之力，做得更多更好，一起在校園散播藝術種子，成為年輕人未來在各領域發展的創意養分。

下學期，「藝術進校」以肢體、戲劇及聲音科技為藝術跨域主題， 即日起歡迎教師到歌劇院官網申請。