中彰爭孵大巨蛋 學者：審慎評估

台灣棒球熱，台中市、彰化縣近日爭相要「孵」大巨蛋，話題在議會延燒。台中市長盧秀燕昨回應議員說，西屯區在大巨蛋選址名單內，彰化縣被綠營議員質疑「養不起蛋」，彰化縣長王惠美則說，希望不分黨派支持。學者認為中、彰距離近，應審慎評估。

盧秀燕釋出台中要蓋「超級巨蛋」訊息後，多名議員都在質詢時爭取在選區設置。議員、國民黨團書記長黃馨慧說，西屯區有捷運、有素地、招商容易，大巨蛋選址在「台中蛋黃」西屯，最合適。

盧秀燕回應，大巨蛋是超級大蛋，條件高、容納量大，經初步考量，西屯有在最後聚焦名單內，但實際落地何區，仍須進行最後評估。她還說，這顆蛋未來取名很重要，有人說「金蛋」、「銀蛋」、「巨蛋」、「超級大蛋」，要好叫、好辨別。

彰化縣也爭著搶蓋大巨蛋，王惠美昨天說，彰化縣爭取大巨蛋不是因為中華隊拿到12強冠軍的即興構想，其實在2022年鐵路高架化、2024年台中捷運綠線捷運的可行性評估規畫核准後，縣府滾動式修正，調整高速公路彰化交流道附近特定區，將縣政中心移過去，及規畫大巨蛋等運動產業。

王惠美還說，彰化新都心結合了交通、經濟、產業，經過高鐵轉捷運就能來到大巨蛋預定規畫站館，除了鄰近國道1、3號的優勢，更可以直達彰化火車站，擁有高達5萬人的交通運量。面對議員質疑「養不起」，她也說，縣府欣然接受不同意見，也盼好的政策，中央到地方大家一起支持。

中、彰都想「孵蛋」，棒球選手出身的中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍說，台中、彰化都要蓋大巨蛋，未來兩地場館距離太近，大巨蛋效益勢必會被壓縮，他認為，搏新聞版面的成分居多，中南部天氣相對好，不常下雨，需要審慎評估蓋室內場館的必要性。

余宗龍也提到，台北大巨蛋可容納4萬人之多，台灣下一顆巨蛋，規模可在2到3萬人之間，南韓的高尺天空巨蛋約容納1.7萬人。畢竟蓋越大腹地就要越大，未來維修管理養護成本也很可觀。